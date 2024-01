Quảng Bình phá chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép 10kg ma túy các loại

Công an tỉnh Quảng Bình vừa thu giữ 10kg ma túy các loại gồm 16.571 viên và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc, 11.193 viên hồng phiến, 98 gói nước vui, 34 gói ketamin.

Hơn 10kg ma túy tổng hợp các loại bị thu giữ. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Bình)

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy-Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới, Phòng Kỹ thuật Hình sự và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phá chuyên án, bắt ba đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình và Đinh Trần Ngọc Phi, cùng sinh năm 2005, trú tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Tổng tang vật thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án là 10kg ma túy các loại gồm: 16.571 viên và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 11.193 viên hồng phiến; 98 gói nước vui; 34 gói ketamin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy-Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật./.



