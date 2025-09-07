8 tháng năm 2025, kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực

Kinh tế Việt Nam 8 tháng 2025 ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư FDI tăng 27,3%, khách quốc tế tăng 21,7%, dự báo tích cực cho năm tới.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2025, được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 6/9, cho thấy kinh tế-xã hội cả nước 8 tháng có nhiều tín hiệu tích cực.

Theo báo cáo, xuất khẩu 8 tháng tăng ấn tượng và là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt gần 306 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 292 tỷ USD, nền kinh tế xuất siêu khoảng 14 tỷ USD.

Trong 8 tháng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng ghi nhận đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát (chỉ số CPI) 8 tháng tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước./.