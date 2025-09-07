Kim ngạch xuất, nhập khẩu 8 tháng năm 2025 tăng 16,3%

8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%.
Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD./.
Kinh tế Việt Nam 8 tháng 2025 ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư FDI tăng 27,3%, khách quốc tế tăng 21,7%, dự báo tích cực cho năm tới.
Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Từ tháng 4/2025, OPEC+ đã đảo ngược chiến lược cắt giảm sản lượng, nâng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu.
Đà Nẵng phát triển nghề nuôi thủy sản biển bền vững nhờ quy hoạch đồng bộ, chuyển giao kỹ thuật và quản lý chất lượng nguồn giống, môi trường tốt.
Tuần giao dịch đầu tháng Chín đã mang đến những diễn biến bất ngờ, đẩy thị trường vào giai đoạn khó khăn hơn với tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn trước áp lực bán chốt lời đột ngột và dòng vốn ngoại bán ròng kỷ lục.
Ngày 6/9, Iraq đã kêu gọi OPEC xem xét lại mức hạn ngạch của nước này nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết ở đất nước vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua.
Hội đồng Vàng Thế giới sẽ thử nghiệm cơ chế PGI tại London nhằm giúp nhà đầu tư sở hữu vàng theo hình thức chia nhỏ, giao dịch thời gian thực, đánh dấu bước tiến đưa vàng vật chất vào kỷ nguyên số.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (7/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Bộ Công Thương đề xuất cho EVN hạch toán chi phí chưa bù đắp vào giá điện nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế hơn 44.000 tỷ đồng; đồng thời khẳng định giá điện sẽ chỉ tăng nhẹ 2-5% và theo lộ trình.
Thị trường nông sản biến động mạnh do yếu tố cung cầu và chính sách thuế, theo đó giá ngô tăng cao nhất 6 tuần, giá càphê tiếp tục lao dốc, trong khi giá gạo ổn định.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) bổ sung nhiều khoản thu nhập mới, nâng ngưỡng chịu thuế lên 20 triệu đồng, đồng thời áp dụng mức thuế suất khác nhau cho cá nhân kinh doanh và tài sản số.
Cuộc họp ba bên giữa Thái Lan, Lào và Trung Quốc diễn ra mới đây nhằm thúc đẩy việc xây dựng Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai, nhằm tăng cường kết nối đường sắt và kinh tế trong khu vực.
Báo cáo Beige Book mới nhất của Fed, dựa trên các cuộc khảo sát thực tế từ các doanh nghiệp, xác nhận một thực tế đáng lo ngại: Hoạt động kinh tế và việc làm tại Mỹ gần như đang giậm chân tại chỗ.
Bộ Tài chính cho biết 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư công giải ngân gần 410 nghìn tỷ đồng, đạt 46,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2024 khoảng 135 nghìn tỷ đồng - mức tăng trưởng cao nhất nhiều năm qua.
Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho VNPT vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động sáng tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.
Theo Bộ Công thương, thời gian tới, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt mục tiêu đề ra, góp phần vào tăng trưởng 8% và tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.
Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 tại Vladivostok đạt kỷ lục với 353 thỏa thuận trị giá hơn 80 tỷ USD, thúc đẩy hợp tác khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cái Mép được Tạp chí Lloyd's List (Vương quốc Anh) xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới.
Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế trong nước và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.
Lào sẽ tăng cường xuất khẩu càphê sang Nga do tác động từ thuế quan Mỹ, trong đó, giới chuyên gia dự báo giá càphê tại Nga năm 2025 sẽ tăng ở mức 20-25%.
Ngay trước thềm Đại lễ Quốc khánh, đường dây cuối cùng đã được kéo vượt sông Sê Pôn, ranh giới tự nhiên Việt-Lào, hoàn tất đấu nối truyền tải từ Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam.
Giá dầu thế giới giảm khi chốt phiên cuối tuần do báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ phủ bóng lên thị trường năng lượng, theo đó, giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22%, xuống 65,50 USD/thùng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tăng 0,05% so với tháng trước, trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Các sự kiện và hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh được tổ chức long trọng với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao.
Thu ngân sách Nhà nước trong tháng Tám ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế tám tháng đã chạm mốc gần 1,74 triệu tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán năm và tăng trưởng vượt bậc 28,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng quan về vốn đầu tư trong 8 tháng cho thấy những “gam màu sáng,” cả nguồn vốn trong nước và nước ngoài đều tăng trưởng mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc cho đà tăng trưởng trong chặng cuối của năm.
Công ty Dae Heung Marine Corp (DHMC), một đơn vị thành viên của DH Group là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đóng tàu, công nghiệp nặng và nghiên cứu phát triển của Hàn Quốc.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp là một “điểm sáng” thể hiện sự sôi động và tiềm năng phát triển của nền kinh tế trong tháng Tám và chặng đường tám tháng của năm 2025.