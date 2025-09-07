Kinh tế

Kim ngạch xuất, nhập khẩu 8 tháng năm 2025 tăng 16,3%

Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3%, xuất siêu 13,99 tỷ USD, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại.

info-xuat-nhap-khau.jpg

8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất nhập khẩu #Cán cân thương mại #xuất siêu
Theo dõi VietnamPlus

Tin nổi bật Kinh tế

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục