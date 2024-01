AFC Asian Cup 2023: Lễ hội thần thoại khai màn đại tiệc bóng đá châu Á

Sân Lusail lung linh ánh sáng trong lễ khai mạc Asian Cup 2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vào lúc 21h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc Asian Cup 2023 đã diễn ra đậm màu sắc thần thoại và lung linh trong pháo hoa trên sân vận động Lusail ở thủ đô Doha của Qatar, với sự chứng kiến của Quốc vương Tamim Al Thani trên khán đài.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc Asian Cup được đặt tên là "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" (tạm dịch: Chương thất lạc của Kelileh và Demnel).

Kelileh và Demnel (Kalīla wa-Dimna) là tên một tuyệt tác ngụ ngôn nổi tiếng trong văn học Arab, bao gồm 15 chương với những câu chuyện thần thoại về nhân vật chính là Kelileh và Demneh, những động vật được coi là người anh hùng dân tộc.

Trong lễ khai mạc, Kelileh và Demneh với tư cách người kể chuyện gặp gỡ các nhân vật đại diện cho 24 đội tuyển dự Asian Cup 2023 trong bối cảnh không gian có nhiều cánh hoa hồng được đặt trên các đụn cát.

Câu chuyện giữa họ làm nổi bật thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, đồng thời thể hiện mong muốn mọi người sống thật tốt đẹp trong một châu Á đoàn kết.

Bài hát chính thức của Vòng chung kết Asian Cup 2023 có tựa đề "Hadaf" (theo tiếng Arab có nghĩa là "Bàn thắng") cũng vang lên trong đêm khai mạc qua sự thể hiện của bộ đôi ca sỹ Humood AlKhuder (người Kuwait) và Fahad Al Hajjaji (người Qatar).

Ca từ cùng giai điệu rộn ràng của "Hadaf" khuyến khích mọi người theo đuổi mục tiêu của riêng mình, cũng như cổ vũ các đội tuyển thi đấu, ghi bàn và mang vinh quang về cho đất nước.

Phát biểu với báo giới trước thềm sự kiện này, ông Hassan Rabea Al Kuwari - Giám đốc Điều hành tiếp thị và truyền thông của Asian Cup 2023 - cho biết: "Lễ khai mạc Asian Cup 2023 chắc chắn sẽ gây bất ngờ với tất cả mọi người, với những sự kiện đặc biệt được tổ chức.

Asian Cup 2023 mang đến cơ hội để người hâm mộ bóng đá châu Á tìm hiểu những nền văn hóa mới, xây dựng tình bạn lâu dài và tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa.”

Các sân vận động và cơ sở hạ tầng của Asian Cup 2023 được kế thừa từ kỳ World Cup thành công rực rỡ mà Qatar vừa đăng cai. Từ chất lượng hạ tầng, được xem là sự chuẩn bị đẳng cấp thế giới, Ban tổ chức AFC Asian Cup 2023 tự tin sẽ có kỳ giải hấp dẫn nhất lịch sử.

Ban tổ chức đã mở cửa đón khán giả 4 tiếng trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Một khu vực dành cho người hâm mộ cũng đã được dựng lên tại sân vận động Lusail.

Tại đây, người hâm mộ có thể đắm mình trong nhiều hoạt động lễ hội khác nhau, như các tiết mục biểu diễn trực tiếp, khu vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và tương tác với bộ 5 linh vật của giải đấu, gồm Saboog, Tmbki, Freha, Zkriti và Traeneh.

Khá đặc biệt, đây chính là bộ linh vật của Asian Cup 2011, cũng được tổ chức tại Qatar. Theo giải thích của nhà thiết kế Ahmed Al-Maadeed, những linh vật này biểu thị cho sự trưởng thành của Qatar so với cách đây 12 năm, đồng thời tượng trưng cho 5 vùng của đất nước nằm trên bán đảo Arab.

Sân vận động Lusail có sức chứa 88.000 người cũng sẽ là nơi diễn ra trận đấu mở màn Asian Cup 2023 giữa đội tuyển chủ nhà Qatar và Liban vào lúc 23h ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Vòng chung kết Asian Cup 2023 có sự tham dự của 24 đội tuyển hàng đầu châu lục, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tăng số đội tham gia từ 16 lên 24 kể từ giải đấu năm 2019.

Các đội bóng được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ở mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 16 đội.

Kể từ vòng 16 đội, nếu 2 đội hòa sau 90 phút, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Nếu sau 2 hiệp phụ vẫn có tỷ số hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m. Tại Asian Cup 2023 sẽ không có trận tranh hạng ba. Hai đội thua ở bán kết sẽ nhận đồng hạng ba. Đây là cách thức thi đấu giống y hệt với Asian Cup 2019 đã diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo kết quả bốc thăm của AFC, bảng A của Asian Cup 2023 có sự góp mặt của chủ nhà Qatar, Trung Quốc, Tajikistan và Liban. Bảng B bao gồm Australia, Uzbekistan, Syria và Ấn Độ. Bảng C gồm các đội Iran, UAE, Hong Kong (Trung Quốc) và Palestine. Bảng D có các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Iraq và Nhật Bản. Ở bảng E, sẽ là cuộc đối đầu của Hàn Quốc, Malaysia, Jordan và Bahrain. Còn các đội Saudi Arabia, Thái Lan, Kyrgyzstan và Oman sẽ cùng nhau tranh tấm vé đi tiếp tại bảng F.

Việt Nam, Ấn Độ, Qatar, Saudi Arabia và UAE là các đội dự Asian Cup 2023 với đội hình gồm toàn bộ cầu thủ thi đấu tại giải quốc nội. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam góp mặt trong ngày hội bóng đá châu lục, sau thành tích vào đến Tứ kết giải đấu tại UAE năm 2019./.