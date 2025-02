Anh yêu cầu Apple cấp quyền truy cập dữ liệu iCloud

Vương quốc Anh đã yêu cầu "gã khổng lồ" công nghệ Apple cấp quyền truy cập vào dữ liệu lưu trữ đám mây được mã hóa của khách hàng (iCloud), một động thái được cho là có thể làm suy yếu tính bảo mật đối với những người dùng iPhone trên toàn thế giới.

Vào tháng trước, tập đoàn công nghệ Mỹ đã nhận được ‘thông báo về năng lực kỹ thuật’ từ Bộ Nội vụ Anh theo Đạo luật Quyền điều tra (IPA) 2016, trong đó yêu cầu nhà sản xuất iPhone phải tạo một "cửa sau" cho dịch vụ lưu trữ iCloud.

Động thái này sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh khai thác các bản sao lưu iPhone và dữ liệu đám mây khác mà nếu không thì không thể truy cập được, ngay cả đối với chính Apple.

Luật này có quyền hạn ngoài lãnh thổ, nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật của Anh có thể truy cập dữ liệu được mã hóa của khách hàng Apple ở bất kỳ đâu trên thế giới, kể cả ở Mỹ.

Yêu cầu của Anh là vấn đề nóng mới nhất trong cuộc chiến kéo dài giữa ngành công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng mã hóa trong các ứng dụng nhắn tin và dịch vụ lưu trữ.

Hàng tỷ người trên thế giới đang sử dụng các ứng dụng mã hóa do các công ty như Apple, Google, Meta và Signal cung cấp để bảo mật dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, các quan chức an ninh và thực thi pháp luật cho rằng điều này đang vô tình bảo vệ tội phạm, khủng bố và những kẻ lạm dụng trẻ em, gây khó khăn cho việc thu thập bằng chứng kỹ thuật số cần thiết cho việc truy tố và tình báo an ninh quốc gia.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Anh đã không đưa ra bất kỳ xác nhận hay phủ nhận nào về thông báo. Trong khi đó, Apple cũng đã từ chối bình luận.

Đạo luật Quyền điều tra của Anh, bị giới chỉ trích gọi là "Hiến chương của của những kẻ rình mò" khi thông qua năm 2016, đã được cập nhật vào năm ngoái.

Theo luật này, vốn bị các nhà vận động nhân quyền và các nhà hoạt động vì quyền riêng tư cũng như các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon chỉ trích rộng rãi, những người nhận được thông báo về năng lực kỹ thuật không được phép thừa nhận sự tồn tại của thông báo này hoặc cảnh báo người dùng rằng bảo mật của họ đã bị suy yếu, trừ khi Bộ trưởng Ngoại giao cấp phép làm như vậy.

Apple trước đây từng tuyên bố, các quy định này sẽ buộc hãng công nghệ Mỹ phải ngừng cung cấp các dịch vụ bảo mật đối với khách hàng ở Anh vì công ty không bao giờ mở "cửa sau" để truy cập vào các sản phẩm của mình, điều này cho thấy họ có thể sẽ chọn tắt tính năng "Advanced Cloud Protection" thay vì thỏa hiệp mã hóa.

Vào đầu năm 2024, khi các sửa đổi mới nhất đối với Đạo luật Quyền điều tra 2016 được thông qua tại Quốc hội Anh, Apple cho biết họ vô cùng lo ngại rằng những thay đổi này sẽ gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người dùng.

Apple cho biết, đây là hành động vượt thẩm quyền chưa từng có của chính phủ và nếu được ban hành, Anh có thể bí mật phủ quyết các biện pháp bảo vệ người dùng mới trên toàn cầu, ngăn cản chúng tôi cung cấp chúng cho khách hàng.

Trong một bài phát biểu vào tháng 10/2024, ông Ken McCallum, Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa MI5 của Anh cho rằng: "Khi có quá nhiều âm mưu diễn ra trên internet, khả năng theo dõi hoạt động trực tuyến của những kẻ có ý định gây hại cho chúng ta là vô cùng quan trọng. Duy trì quyền truy cập hợp pháp, cân xứng vào các thông tin liên lạc như vậy trước tình trạng mã hóa ngày càng phổ biến đôi khi là cách duy nhất để chúng ta phát hiện và hiểu được những mối đe dọa này. Quyền riêng tư và quyền truy cập hợp pháp đặc biệt có thể cùng tồn tại nếu các vị trí tuyệt đối bị vô hiệu hóa. Các chuyên gia mã hóa đẳng cấp thế giới tin tưởng vào điều này."

Tháng trước, người đứng đầu Europol đã chỉ trích việc các công ty công nghệ phản đối hợp tác với cảnh sát để truy cập vào các tin nhắn được mã hóa, đồng thời nói rằng họ có trách nhiệm xã hội trong việc mở dữ liệu của tội phạm.

Từ đầu năm 2023, Apple triển khai tính năng ‘Advanced Data Protection’ cho iCloud như một dịch vụ tùy chọn mà người dùng phải chọn "bật." Ngược lại, dịch vụ iMessage của Apple, giống như các đối thủ WhatsApp và Signal, được mã hóa đầu cuối theo mặc định./.

