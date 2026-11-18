Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/11 kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại tự do, giữa lúc các cường quốc chịu sức ép phải có thêm hành động trước rủi ro từ công nghệ này.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra thông điệp trên khi khai mạc Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/11.

Phát biểu trước đông đảo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên định duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm.

Ông kêu gọi loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, coi đây là yếu tố then chốt để "thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cân bằng," đồng thời duy trì sự ổn định, thông suốt của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các nền kinh tế cần tích cực xây dựng các mối quan hệ đối tác về đổi mới khoa học công nghệ, kinh tế kỹ thuật số, AI và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, carbon thấp.

Ông tin tưởng rằng việc chuyển hóa sức mạnh đổi mới thành động lực tăng trưởng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tạo môi trường ổn định, dễ dự báo và có lợi hơn cho doanh nghiệp toàn cầu, đồng thời tiếp tục mở cửa lĩnh vực chế tạo, dịch vụ. Theo ông, Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng, bắt đầu từ hạ thuế quan, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cũng như nghiên cứu các tiêu chuẩn quản lý và quy định mới.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại vẫn phủ bóng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuần này, Mỹ công bố siết chặt xuất khẩu sang Trung Quốc chip AI tiên tiến với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Quy định mới nhắm vào cả hoạt động buôn lậu chip lẫn việc doanh nghiệp thuê năng lực tính toán từ trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba.

Động thái trên có nguy cơ gây thêm nhiều xáo trộn sau khi chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt hàng loạt thuế quan trên diện rộng đối với nhiều quốc gia. Đáp lại, Trung Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa và đe dọa hạn chế các mặt hàng xuất khẩu thiết yếu.

Mặc dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" thương mại tạm thời bên lề hội nghị APEC năm ngoái tại Hàn Quốc, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 1/2027./.

Từ giao thông xanh đến dịch vụ thông minh: Thâm Quyến đón APEC Khi Tuần lễ Cấp cao APEC bắt đầu, thành phố Thâm Quyến đang triển khai công tác chuẩn bị toàn diện và kỹ lưỡng, từ thủ tục thông quan, vận hành đô thị cho đến các hoạt động tình nguyện.