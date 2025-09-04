Argentina chuẩn bị trận đấu đặc biệt chia tay ngôi sao Lionel Messi

Thể thao

Trận đấu giữa Argentina và Venezuela trên Monumental tại vòng loại World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng Lionel Messi thi đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Lionel Messi sẽ thi đấu trận cuối cùng cho Argentina trên sân nhà khi đối đầu Venezuela. (Nguồn: Getty Images)
Huấn luyện viên Đội tuyển Argentina Lionel Scaloni khẳng định trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Argentina và Venezuela tại sân Monumental, Buenos Aires, tối 4/9 sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần cuối cùng Lionel Messi thi đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong phát biểu họp báo ngày 3/9, Huấn luyện viên Scaloni nhấn mạnh đây “sẽ là một trận đấu xúc động, đặc biệt và đáng nhớ” đối với toàn đội tuyển cũng như người hâm mộ.

Messi, 38 tuổi, đã khoác áo Albiceleste từ năm 2005, gắn bó gần hai thập kỷ với đội tuyển và đưa Argentina đến đỉnh cao tại World Cup 2022.

Sau trận gặp Venezuela, Argentina sẽ làm khách trước Ecuador tại Guayaquil, khép lại vòng loại. Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng chuẩn bị nhiều hoạt động tri ân ngôi sao số 10 này.

Về lực lượng cho trận đấu tới, ông Scaloni cho biết Nicolas Otamendi có thể trở lại tập luyện, Alexis Mac Allister nhiều khả năng vắng mặt do hội quân muộn, còn Enzo Fernández chắc chắn không thi đấu.

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Fernando Batista của đội tuyển quốc gia Venezuela khẳng định các học trò của ông đến Buenos Aires với quyết tâm giành vé dự World Cup, chứ không chỉ góp mặt trong ngày chia tay Messi.

Argentina đã sớm giành quyền tham dự World Cup 2026 và đang dẫn đầu khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, Huấn luyện viên Scaloni khẳng định: “Khoác áo đội tuyển, dù ở trận giao hữu hay chính thức, luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.”/.

