Australia: Nắng nóng bao trùm, nhiệt độ Sydney lên mức cao nhất trong 3 năm

Ngày 9/12, nắng nóng đã bao trùm vùng bờ biển phía Đông Australia và đẩy nhiệt độ tại thành phố Sydney của bang New South Wales (NSW) lên mức cao nhất trong 3 năm.

Theo số liệu của cơ quan thời tiết, nhiệt độ tại Trạm thời tiết Observatory Hill ở trung tâm thành phố Sydney đã lên tới 38,9 độ C - mức cao nhất kể từ tháng 11/2020. Các bãi biển tại Sydney đã chật kín người do người dân muốn hạ nhiệt trong những ngày nắng gắt.

Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người lớn tuổi và trẻ em, cần dùng quạt, điều hòa, hoặc đến các tòa nhà mát mẻ để tránh nóng.

Tại thị trấn Penrith, phía Tây thành phố Sydney, nhiệt độ đã lên tới 41,4 độ C. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định thời thiết khắc nghiệt này có liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi người dân giữ sức khỏe. Theo ông, Biến đổi Khí hậu là mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân và môi trường, đòi hỏi phải có biện pháp ứng phó toàn diện.

Cục Khí tượng dự báo nhiệt độ ở phần lớn bang NSW cao hơn 10 độ C so với mức trung bình, song thời tiết sẽ dịu mát hơn vào buổi tối.

Australia hứng chịu đợt nắng nóng bất thường trong mùa Xuân Đợt nắng nóng này xảy ra sau khi Cục Khí tượng Australia cho rằng các dấu hiệu về hiện tượng El Nino đang mạnh lên và có thể phát triển từ tháng 9-11 tới, khiến thời tiết ở nước này nóng và khô hơn.

Riêng tại thành phố Sydney, nhiệt độ tối đa trong ngày 9/12 có thể lên tới 40 độ C, cao hơn 15 độ C so với mức trung bình của tháng 12, cũng là giai đoạn cao điểm nắng nóng của khu vực này.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cháy rừng trên khắp bang NSW. Ước tính hơn 70 vụ cháy rừng đang xảy ra tại bang này, trong đó có 29 đám cháy vẫn đang ngoài tầm kiểm soát. Do đó, chính quyền đã ra lệnh cấm đốt lửa tại nhiều khu vực rộng lớn của bang, trong đó có thành phố Sydney.

Sau vài năm trải qua thời tiết ẩm ướt, các chuyên gia nhận định thời tiết khô nóng trong mùa Hè này sẽ khiến Australia đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất kể từ giai đoạn 2019-2020.

Trước đó, vào tháng 9, cơ quan thời tiết đã cảnh báo về sự xuất hiện của El Nino sẽ dẫn tới thời thiết khô nóng hơn tại Australia./.