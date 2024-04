Bà Rịa-Vũng Tàu: Khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc Công ty PVD Training

Trụ sở Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training). (Nguồn: Lao Động)

Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bổ sung vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Thanh Vân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training) đóng tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 18/1/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty PVD Training, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Nguyễn Trần Bảo Lân - Trưởng phòng Dịch vụ kỹ thuật của công ty.

Theo thông tin ban đầu, các cá nhân của Công ty PVD Training đã ký kết hợp đồng với các "công ty ma" và thực hiện ủy nhiệm chi, chuyển khoản cho các công ty này, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế./.

