Bắc Giang: Khởi tố thêm một bị can về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" đối với T.T.M, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phượng, xã Trí Yên.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm quyền trong khi thi hành công vụ; quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với H.V.T (nguyên Trưởng thôn Tân Phượng, xã Trí Yên) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ," quy định tại Điều 357, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” đối với T.T.M.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Tân Phượng, T.T.M đã chủ trì họp Chi bộ và đưa ra chủ trương bán đất công ích cho người dân làm đất ở, đồng thời tham gia họp bàn thực hiện việc phân lô và bán đất cho các hộ dân.

Hành vi của T.T.M có đủ các yếu tố cấu thành tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ."

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Dũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.T.M để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định./.