Bắc Giang: Truy tìm đối tượng dùng dao đâm trọng thương vợ và mẹ vợ

Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích, sinh ngày 25/10/1973, thường trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 ngày 01/03/2024, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Thái Sơn với nội dung: Do mâu thuẫn trong gia đình, khoảng 23 giờ 15 ngày 01/3/2024, tại gia đình chị Dương Thị Chung (sinh năm 1981) ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, đối tượng Nguyễn Văn Tích, đã dùng dao nhọn đâm trúng bụng vợ mình là chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1973) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (sinh năm 1949).

Hậu quả bà Đối bị thương ở vùng bụng, còn chị Hiền bị thương ở vùng mặt, tay, bụng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh.

Sau khi gây án, Tích đã cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe môtô.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm đối tượng để điều tra. Đồng thời khuyến cáo người dân đây là đối tượng manh động, nguy hiểm, nếu phát hiện đối tượng thì báo cho Công an theo số: 02043852226 hoặc cơ quan chức năng gần nhất./.