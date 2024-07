Bắc Kạn: Công bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở trụ sở Công an huyện Ba Bể

Hiện trường một vụ sạt lở ở Bắc Kạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn mới quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở tại trụ sở Công an huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Trước đó, khoảng 3 giờ đêm ngày 11/6, công trình kè đá và tường bao trụ sở Công an huyện Ba Bể, khu tiếp giáp với phần đất nhà ông Hoàng Đức Đáp, bị sạt lở đất đá với khối lượng lớn vùi lấp một số hoa màu, tài sản của nhà ông Hoàng Đức Đáp, song rất may không có thiệt hại về người.

Kiểm tra tại hiện trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị liên quan đánh giá do ảnh hưởng của mưa lớn trong tháng 6, đặc biệt là đợt mưa từ ngày 10-11/6 dẫn đến đất bão hòa nước, gây sạt lở khoảng 50m kè đá hộc và tường bao trụ sở làm việc Công an huyện Ba Bể, đổ sang phần đất nhà ông Hoàng Đức Đáp...

Đoạn kè, tường bao còn lại khoảng 38m phía sau kho vật chứng, tạm giữ tang vật (Công an huyện Ba Bể) xuất hiện các vết nứt lớn nguy cơ sạt trượt cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị liên xác định chiều dài sạt trượt khoảng 88m kè đá hộc và tường bao trụ sở làm việc Công an huyện Ba Bể tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở đất rất cao, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của 1 hộ dân và cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc của Công an huyện Ba Bể, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ an toàn mục tiêu của đơn vị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả. Trong đó, giao Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể và Công an huyện Ba Bể xây dựng phương khắc phục sạt lở bước đầu nhằm đảm bảo an toàn dân cư và các hoạt động của khuôn viên trụ sở Công an huyện Ba Bể.

Các đươn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình của khu vực sạt lở; có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ chiến sỹ; tổ chức di dời hộ dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ, tình huống sạt lở nguy hiểm và có phương án đảm bảo an toàn bí mật nhà nước.../.

Bắc Kạn: Công bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở trụ sở Công an xã Xuân Lạc Khu vực trụ sở Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, xuất hiện sạt lở nhiều vị trí, với chiều dài sạt trượt khoảng 170m, chiều cao 20m, gây nguy hiểm cho các cán bộ và người dân.