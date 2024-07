Bắc Kạn: Công bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở trụ sở Công an xã Xuân Lạc

Khu vực trụ sở Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, xuất hiện sạt lở nhiều vị trí, với chiều dài sạt trượt khoảng 170m, chiều cao 20m, gây nguy hiểm cho các cán bộ và người dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở tại trụ sở Công an xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Do mưa nhiều từ đầu năm 2024 và mưa lớn kéo dài từ ngày 6-7/6/2024, khu vực trụ sở Công an xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn) diễn biến sạt trượt hết sức phức tạp.

Ảnh hưởng của mưa đã tiếp tục gây sạt lở phần đất đá bên taluy dương làm cho đất, đá tràn vào hành lang trụ sở.

Cụ thể, khu vực trụ sở xuất hiện sạt lở nhiều vị trí, với chiều dài sạt trượt khoảng 170m, chiều cao khoảng 20m. Sạt trượt xảy ra ở khu vực taluy phía sau, bên trái, bên phải và đường lên xuống trụ sở, trong đó tại góc trong bên phải trụ sở đất đá vùi sát tường với chiều cao khoảng 3m.

Đường lên trụ sở bị vùi lấp 2/3, một số vị trí đất sạt nhão chảy, có nhiều mạch nước ngầm từ khối sạt trượt và taluy phía sau trụ sở chảy ra thành dòng. Khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến trụ sở Công an xã Xuân Lạc.

Hiện nay, tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao đe dọa đến tính mạng các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Xuân Lạc và không đảm bảo an toàn cho người dân đến giao dịch với cơ quan công an.

Tạm thời các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Xuân Lạc đã được di dời đến vị trí an toàn để làm việc và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, khu vực sạt lở còn nguy cơ cao đe dọa đến tính mạng tài sản của ba hộ dân của thôn Bản Tưn ở phía dưới trụ sở và giao thông đi lại đường tỉnh lộ 257C.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở nói trên, trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn sử dụng nguồn kinh phí của địa phương và tổ chức thực hiện xử lý bước đầu đảm bảo an toàn; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình của khu vực sạt lở; có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện đi lại và cơ sở hạ tầng, cử người canh gác tại khu vực sạt lở (nếu cần thiết), cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân, tổ chức biết phòng tránh; tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ, tình huống sạt lở nguy hiểm và thực hiện các nội dung khác trong phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt; ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và quyết định đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp đảm bảo theo quy định; chủ động báo cáo, đề xuất các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ, giải quyết những tình huống, vấn đề vượt quá khả năng, thẩm quyền của địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, đảm bảo ổn định lâu dài của khu vực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn rà soát, cập nhật tình hình sạt lở; phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có chỉ đạo xử lý. Sở Xây dựng được giao tham mưu, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp.

Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt biển để cảnh báo người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để nhân dân biết chủ động phòng tránh./.