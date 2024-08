Bắc Kạn: Nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc do mưa lũ

Từ ngày 29/7 đến ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to đến rất to gây sạt lở taluy dương, taluy âm làm ách tắc giao thông, ngập lụt.

Đã thông đường tạm thời điểm tắc đường cục bộ trên Quốc lộ 3 kết nối Bắc Kạn-Thái Nguyên, thuộc địa phận xã Hòa mục, huyện Chợ Mới. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 29/7 đến 15 giờ ngày 1/8, địa phương ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ, sạt lở, tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, vào sáng 1/8.

Nạn nhân là Đ.N.K, sinh năm 2001, ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới. Lực lượng cứu nạn địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở suối và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bên cạnh đó, tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, có 3 người bị thương do bị đất, đá sạt lở trúng người, trong đó, 2 người ở xã Cao Sơn, 1 người ở xã Quang Thuận. Toàn tỉnh Bắc Kạn có 227 nhà bị sạt lở taluy dương; 510,9ha lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ngập lụt.

Về Giao thông, các tuyến Quốc lộ 3, 3B, 279 và các Tỉnh lộ 253, 254, 256, 257 B, 257C, 259B trên địa bàn đều bị ảnh hưởng, sạt lở taluy dương, taluy âm. Hiện, các tuyến đường đã cơ bản thông đường bước 1.

Một số điểm trên các Tỉnh lộ 257B, 257C, 258C, ĐT.259 đang tiếp sạt lở mới có nguy cơ tiếp tục gây ách tắc giao thông. 14 đập tràn bị tắc và ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt trượt gây khó khăn cho việc đi lại hiện chưa thống kê được chi tiết. Ngoài ra, nhiều công trình, trụ sở trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, đá.

Từ ngày 29/7, đến ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đêm 30/7 rạng sáng 1/8, mưa to tập trung tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn, Ngân Sơn với lượng mưa từ 50,8-98mm/12 giờ.

Trên các triền sông xuất hiện lũ dưới báo động cấp 3, dao động từ 2-4m, riêng huyện Chợ Mới biên độ lũ xấp xỉ 7m. Mực nước hiện ở mức trên báo động cấp 1, xấp xỉ báo động cấp 2.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn dự báo các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Qua mô hình độ ẩm đất cho thấy, nhiều nơi trong tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa…/.

Tỉnh Bắc Kạn huy động các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất đã yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất, lũ quét.