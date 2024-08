Tỉnh Bắc Kạn huy động các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất đã yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất, lũ quét.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn mới ban hành văn bản số 5311/UBND-NNTNMT nhằm chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất đã yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ những hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.

Các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Vrain theo dõi lượng mưa, chủ động di dời đến nơi an toàn khi có mưa lớn (trên 40mm) hoặc mưa kéo dài nhiều ngày.

Để chủ động ứng phó mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung ứng phó bão số 2, mưa lũ.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực sạt lở, huy động lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên trục giao thông chính; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm tạm thời đối với khu vực đã sạt trượt, nguy hiểm, phân luồng từ xa để người tham gia giao thông biết, chủ động hướng di chuyển.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 29/7 đến ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh đã có hai người bị thương do sạt lở đất; 140 nhà ở bị sạt lở taluy dương.

Trên tuyến Quốc lộ 3, Quốc lộ 3B, các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn xảy ra 44 điểm sạt lở taluy dương, taluy âm, trong đó, một số điểm sạt lở với khối lượng lớn đất, đá gây tắc đường cục bộ, đến nay đã thông đường bước 1.

Riêng tuyến Quốc lộ 3B (điểm sạt Quang Thuận tại KM 149+700 và điểm sạt Dương Phong tại Km161+300, thuộc huyện Bạch Thông) đang xử lý khắc phục.

Thiên tai cũng làm 285,37ha lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị ngập. Ngoài ra còn nhiều công trình, trụ sở bị thiệt hại do sạt lở đất, đá taluy dương.

Từ ngày 29/7-1/8, tại Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đêm 30 rạng sáng 1/8, mưa to tập trung tại các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn, với lượng mưa từ 50,8-98mm/12 giờ.

Trên các triền sông xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to./.

