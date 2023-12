Bạc Liêu: Bắt tạm giam hai đối tượng mua bán người sang Campuchia

Đối tượng Nguyễn Văn Dĩ (trái) và Lê Minh Đương tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dĩ (sinh năm 1994, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Minh Đương (sinh năm 1991, ngụ xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi.”

Theo kết quả điều tra ban đầu, bằng chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao,” Nguyễn Văn Dĩ và Lê Minh Đương cùng một số đối tượng khác lên các trang mạng xã hội để dụ dỗ, đưa người từ Việt Nam bán sang Campuchia.

Ngày 23/12, hai đối tượng này đã đưa một bé gái quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lên tỉnh Tây Ninh và bán sang Campuchia.

Khi đang chuẩn bị đưa một nhóm người khác sang Campuchia, Nguyễn Văn Dĩ và Lê Minh Đương bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.



Tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước Với sự phát triển của Internet và mạng xã hội hiện nay, tội phạm mua bán người đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.