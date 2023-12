Điện Biên: Khởi tố đối tượng mua bán người từ Việt Nam sang Lào, Myanmar

Đối tượng Lường Thị Vận. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán người từ Việt Nam sang Lào, Myanmar.

Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định này.

Trước đó, ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Bảo vệ (Công an tỉnh Điện Biên) đã tiến hành bắt giữ tượng Lường Thị Vận (sinh năm 1996, trú tại bản Xuân Tươi, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian tháng Tư đến tháng Bảy năm 2023, bằng thủ đoạn rủ đi sang Thái Lan làm việc, hứa chỉ cần biết thao tác gõ máy tính, công việc là bán hàng online, lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, Vận đã lừa đưa chín nạn nhân theo ba đợt sang làm việc tại Lào và Myanmar.

Sau khi bị lừa bán, các nạn nhân bị ép phải thực hiện công việc hằng ngày là tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác hoặc lôi kéo người khác sang để làm việc.

Nếu ai không thực hiện đủ chỉ tiêu, yêu cầu của các đối tượng thì bị chúng nhốt lại, đánh đập, chích điện, bỏ đói nhiều ngày liền, thậm chí bị bán sang các công ty khác, cưỡng bức làm mại dâm, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng/người.

Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ chứng cứ chứng minh, trong số các nạn nhân bị Vận lừa bán sang Myanmar, có nạn nhân bị ép làm công việc lừa đảo, muốn về thì công ty sử dụng lao động bắt nộp số tiền chuộc là 250 triệu đồng và gia đình đã nộp 80 triệu đồng.

Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh-Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an sáu tỉnh Bắc Lào đã giải cứu thành công 81 nạn nhân, trong đó đã đưa 48 nạn nhân từ các đặc khu kinh tế tại Lào và Myanmar về Việt Nam an toàn, tiến hành bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.



