Tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước

Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với Lô Thị My và Lo Bún Ma về tội mua bán người; tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lo Bún Ma; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lô Thị My.