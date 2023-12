Bạc Liêu: Khởi tố chủ hụi 23 tuổi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Chiều 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 2000, thường trú tại ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến Nguyễn Hoàng Ngân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022, Nguyễn Hoàng Ngân bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng.

Các dây hụi được Ngân lập thông qua mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng để trao đổi. Việc đóng hụi, chung hụi thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Bình Thuận: Liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi, số tiền lên đến 200 tỷ đồng Tính đến cuối tháng 11, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhận được 369 đơn tố cáo với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, liên quan đến đường dây huê hụi của 4 cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Ngân khai nhận nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi chết lại cho Ngân với tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng. Do đó, Ngân lập ra các dây hụi mới và vận động thêm các hụi viên tham gia, sau đó dùng các thủ đoạn gian dối như tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản... Đến ngày 17/11, Ngân tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả.

Tại thời điểm vỡ hụi, Ngân đã nợ tiền của hụi viên khoảng 10 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Ngân, lực lượng Công an thu giữ 1 laptop, 8 điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, xử lý./.