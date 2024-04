Bạc Liêu: Khởi tố, tạm giam thương lái "quỵt" tiền bán lúa của người dân

Nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Đông Xuân. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Út (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Trần Văn Út là thương lái thu mua lúa.

Vụ lúa Đông Xuân năm 2021-2022, lấy lý do ngân hàng nghỉ nên không thể chuyển tiền cho người dân, Trần Văn Út đã đề nghị những người môi giới mua lúa tại địa phương đứng ra bảo lãnh để Út thu mua lúa, sau khi bán sẽ trả tiền lại người dân.

Tuy nhiên, sau khi vận chuyển lúa đi, Trần Văn Út không trả tiền như đã hẹn mà bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Trần Văn Út chiếm đoạt của người dân là trên 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

