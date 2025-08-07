Bắc Ninh: Khắc phục sự cố sạt lở trên đường tỉnh ĐT.294B trước cuối tháng 11

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa công bố tình huống khẩn cấp và lệnh sửa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố sạt lở trên đường tỉnh ĐT.294B đoạn từ Km10-Km42.

Chi phí đầu tư dự kiến 12,98 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025. Thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30/11/2025.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của mưa lớn các đợt từ ngày 20/6/2025 đến ngày 23/6/2025, từ ngày 3/7/2025 đến ngày 13/7/2025, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Wipha) làm nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở taluy âm, taluy dương, hư hỏng kết cấu mặt đường và một số công trình phụ trợ trên các tuyến đường tỉnh.

Đặc biệt, trên tuyến ĐT.294B thuộc địa bàn các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung đoạn từ Km10-Km42 bị sạt lở taluy dương, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình và an toàn giao thông của các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 để tổ chức thi công xử lý khẩn cấp sự cố, đồng thời tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thiên tai.

Các địa phương này cần tổ chức cảnh báo, căng dây, rào chắn, lắp biển báo tạm thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, đảm bảo giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 xây dựng công trình khẩn cấp, sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến đường ĐT.294B đoạn từ Km10-Km42; phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung tổ chức giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thi công dọn phần đất bị sạt lở và đào xử lý phần taluy dương có nguy cơ tiếp tục sạt lở, sửa chữa nền, mặt đường bị hư hỏng, bổ sung hệ thống an toàn giao thông nếu cần thiết cắt tầng, đào mở rộng mái tâm lý đảm bảo kỹ thuật, hoàn thiện lại hệ thống rãnh bậc thang./.

