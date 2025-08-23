Bắc Ninh thu trên 6.200 tỷ đồng từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, năm 2025 tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều của tỉnh sẽ đạt trên 205.400 tấn, đây là sản lượng lớn nhất từ trước đến nay; trong đó vải chín sớm có sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 75.300 tấn, tăng 27.700 tấn so với năm 2024; vải thiều chính vụ tiêu thụ đạt khoảng 130.100 tấn, tăng khoảng 92.000 tấn so với năm 2024.

Năm 2025, vải thiều Bắc Ninh được tiêu thụ dưới dạng quả tươi là chủ yếu; còn lại là vải thiều chế biến vải đóng hộp, vải sấy khô, vải cấp đông... và được tiêu thụ thuận lợi tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

Vải thiều chín sớm và vải thiều chính vụ của Bắc Ninh được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP có giá bán ổn định ở mức cao, được thương nhân, doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ ngay từ đầu vụ, với mức giá bình quân dao động từ 25.000-35.000 đồng/kg.

Trong khi đó, vải thiều ít được chăm sóc, không áp dụng canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP có giá bán thấp, bình quân dao động từ 5.000 - 15.000 đồng/kg, chủ yếu được tiêu thụ phục vụ chế biến (sấy khô, ép nước, bóc cùi, cấp đông…).

Vụ vải thiều năm nay của Bắc Ninh, thị trường tiêu thụ nội địa được khơi thông, mở rộng với tổng sản lượng tiêu thụ nội địa đạt khoảng 127.200 tấn, chiếm gần 62% tổng sản lượng tiêu thụ, thông qua các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo…).

Sản lượng xuất khẩu vải thiều của tỉnh đạt khoảng 78.200 tấn; trong đó thị trường Trung Quốc tiêu thụ đạt khoảng 77.200 tấn; còn lại là xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, EU, Thái Lan và một số nước khu vực Đông Nam Á, Trung Đông…

Tổng giá trị doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ của tỉnh Bắc Ninh đạt trên 6.245 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ vải thiều ước đạt khoảng 3.719 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ phụ trợ ước đạt 2.526 tỷ đồng.

Bên cạnh giá trị doanh thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ cho hoạt động sản xuất, thu hái, chế biến và tiêu thụ vải thiều, người dân Bắc Ninh còn có nguồn thu thường xuyên rất lớn từ các hoạt động nuôi ong lấy mật, các hoạt động du lịch trải nghiệm vườn vải... làm tăng nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng trồng vải, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn của tỉnh.

Ngay từ đầu vụ vải thiều năm 2025 công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất được tỉnh Bắc Ninh triển khai sớm, chủ động. Việc mở rộng diện tích trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm.

Đóng gói vải thiều xuất khẩu ở vùng sản xuất vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Các cơ quan chuyên môn chủ động, thường xuyên, bám sát vùng trồng, triển khai điều tra, dự tính, dự báo theo dõi diễn biến và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất vải thiều theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu cho người dân trồng vải; giám sát nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc kiểm tra, giám sát nội bộ và giám sát từ bên ngoài được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều được tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh triển khai với các giải pháp đồng bộ.

Tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở cả trong và ngoài nước với nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức; kết hợp xúc tiến tiêu thụ truyền thống và đẩy mạnh hình thức xúc tiến tiêu thụ trực tuyến, thương mại điện tử, nền tảng số, mạng xã hội trên môi trường Internet; các sự kiện xúc tiến, quảng bá, giới thiệu vải thiều gắn với du lịch trải nghiệm, sự kiện văn hóa…

Đồng thời mở rộng các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vụ vải thiều 2025 lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp tham gia livestream bán vải trên nền tảng TikTok Shop và ứng dụng Sendo Farm trong chương trình "Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt" đã mang lại hiệu ứng rất tích cực, lan tỏa cho người dân vùng trồng vải áp dụng như một giải pháp ngay trong thời kỳ cao điểm thu hoạch và mở ra hướng đi mới cho những mùa vụ tiếp theo.

Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì vùng sản xuất vải thiều tập trung, với diện tích là 29.700 ha, lớn nhất cả nước.

Trong đó, diện tích vải thiều chín sớm là 8.000 ha, chiếm 27%; vải thiều chính vụ là 21.700 ha, chiếm 73%. Vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 17.317 ha, tăng 1.577 ha so với năm 2024; vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP duy trì diện tích 173 ha, tăng 91 ha so với năm 2024; tiếp tục duy trì mô hình sản xuất vải hữu cơ quy mô 10 ha tại phường Chũ./.

Vải thiều Bắc Ninh chinh phục các thị trường lớn Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt 75.976 tấn, chiếm 37% sản lượng; trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn là chủ đạo với 75.056 tấn, còn lại xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác.