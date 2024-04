Bán đấu giá trang phục thi đấu của võ sỹ huyền thoại Muhammad Ali

Chiếc quần đùi thương hiệu Everlast mà võ sỹ huyền thoại Muhammad Ali mặc trong trận so găng kinh điển với đối thủ Joe Frazier vào tháng 10/1975, được trả giá lên tới 3,8 triệu USD.

Trận so găng kinh điển giữa võ sỹ huyền thoại Muhammad Ali (phải) và Joe Frazier vào tháng 10/1975. (Ảnh: AP)

Chiếc quần đùi mà võ sỹ quyền anh huyền thoại thế giới Muhammad Ali mặc trong cuộc so găng lịch sử "Thrilla in Manila" diễn ra tại Philippines cách đây gần 5 thập niên, đang được rao bán tại Sotheby's ở New York.

Sự kiện này cho thấy thị trường kỷ vật trong lĩnh vực thể thao đang ngày càng phát triển và được các nhà đấu giá để mắt tới.



Các hồ sơ đấu giá đã được nộp từ cuối tháng 3, trong đó có hồ sơ trả giá tới 3,8 triệu USD cho chiếc quần đùi mang thương hiệu Everlast, có màu trắng sọc đen và chữ ký của cố huyền thoại Ali.

Cuộc đấu giá dự kiến mở cửa cho đến ngày 12/4 tới. Sotheby's ước tính chiếc quần đùi nổi tiếng này có thể đạt mức giá 4-6 triệu USD.



Trong trận đấu "Thrilla in Manila" vào tháng 10/1975, Muhammad Ali đối đầu với Joe Frazier.

Hai "kỳ phùng địch thủ" này đã thi đấu tổng cộng 14 hiệp, trước khi huấn luyện viên Eddi Futch của Joe Frazier tung khăn trắng. Ali sau đó được trọng tài công bố là người thắng trận.

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra dưới điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, nóng bức và ngột ngạt do ánh đèn chiếu sáng khiến nhiệt độ lên tới gần 50 độ C.

Cả Ali và Joe Frazier đều bị ảnh hưởng từ trận đấu, Joe bị ảnh hưởng thị lực trong suốt quãng đời còn lại và sớm giải nghệ còn Ali cũng giải nghệ vào năm 1981 và mắc bệnh Parkinson chỉ 3 năm sau đó.

Ali qua đời vào ngày 3/6/2016 ở tuổi 74, sau hơn 30 năm chống chọi với căn bệnh này.



Ông Muhammad Ali, sinh ngày 17/1/1942 tại Louisville, Kentucky, được mệnh danh là "vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20."

Thành tích của ông được ghi danh sau những trận so găng kinh điển đi vào lịch sử quyền anh thế giới.

Ông từng 3 lần giành chức vô địch quyền anh hạng nặng và một lần giành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Ông cũng được biết đến với nỗ lực đấu tranh cho quyền công dân của người Mỹ gốc Phi./.

