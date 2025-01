Báo chí góp phần tích cực đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vào tối 20/1/2025.

Trước thềm Lễ công bố và trao Giải, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

- Thưa ông, năm 2024 là năm thứ chín của Giải Búa liềm vàng. Ông có đánh giá như thế nào về chất lượng các tác phẩm vào chung khảo của Giải Búa liềm vàng lần này?

Ông Phan Thăng An: Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải đã nhận được 2.544 tác phẩm, tăng gần 15% so với năm trước đó. Trong đó có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí.

Có thể nói các tác phẩm tham dự Giải ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, với nhiều thể loại và hình thức mới hấp dẫn hơn.

Về mặt chất lượng, nội dung các tác phẩm bám sát chủ đề của năm, đồng thời cập nhật kịp thời những tư tưởng, quan điểm, định hướng tư duy mang tính chiến lược của Trung ương sau Hội nghị Trung ương 9, Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII).

Đặc biệt, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có một số bài viết thể hiện tư tưởng chỉ đạo và tầm tư duy chiến lược để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… đã khơi gợi nhiều vấn đề, chủ đề cho những người viết báo suy nghĩ, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm phản ánh khát vọng phát triển, tầm nhìn, khí thế mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Từ đó chúng ta hoàn toàn tự hào về lịch sử truyền thống, vẻ vang của Đảng, của dân tộc cũng như Đảng tự tin dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới với một tâm thế mới. Đó là tự chủ, tự lực, tự cường để định hình tương lai của đất nước.

- Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ngày càng thể hiện sự uy tín, thu hút được đông đảo tác giả, nhóm tác giả tham gia. Theo ông, đâu là những điều làm nên thành công của Giải?

Ông Phan Thăng An: Qua chín lần tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan phối hợp có rất nhiều kinh nghiệm từ việc kế thừa và hoàn thiện dần. Thực tế một số năm gần đây cho thấy, việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị ở các địa phương.

Nhiều nơi, ngoài việc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Giải còn tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, tạo động lực, khí thế thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đến nay, trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có 40 tỉnh, thành phố tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX-năm 2024 và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác sơ tuyển của các địa phương đã đi vào nền nếp, lựa chọn ra các tác phẩm có chất lượng tốt nhất gửi về Trung ương tham dự Giải.

Nhiều cơ quan có đầy đủ bản giới thiệu tác giả, nhận xét, đánh giá tác phẩm gửi dự thi tạo thuận lợi cho các tiểu ban chấm giải. Cùng với đó, Ban tổ chức giải nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chúng tôi có cách làm nền nếp, bài bản, ban hành kế hoạch tuyên truyền, nội dung ngay từ đầu năm.

Để giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và người làm báo trong cả nước hiểu sâu thêm kiến thức về xây dựng Đảng và kỹ năng, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm tham dự giải, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch về việc "Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024;" phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng năm 2024 bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến 67 điểm cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đây cũng là dịp để gợi mở, chia sẻ về chủ đề tuyên truyền của năm cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, thành công của các tác phẩm ở các thể loại.

Một kinh nghiệm thành công của Giải Búa Liềm vàng lần này cũng như mọi năm, đó là việc bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Giải, Ban tổ chức Giải đã thành lập Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo với cơ cấu đổi mới, toàn diện, tăng tính đại diện các lĩnh vực, đảm bảo tính trung lập, khách quan hơn.

Bằng uy tín, năng lực, kinh nghiệm của mình, các thành viên trong Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã thực hiện chặt chẽ, chọn lọc ra những tác phẩm thực sự có chất lượng một cách công tâm, khách quan, trách nhiệm, đảm bảo giữ được uy tín của giải lớn về báo chí xây dựng Đảng.

- So với tám mùa giải trước, Giải Búa liềm vàng năm nay có nét gì mới, thưa ông?

Ông Phan Thăng An: Nét mới thứ nhất đó là sau khi chúng tôi xây dựng kế hoạch đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Do vậy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban tổ chức Giải đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, nhất là nội dung tác phẩm, yêu cầu Hội đồng sơ khảo, chung khảo phải đảm bảo minh bạch, khách quan, chấm chọn những tác phẩm có chất lượng. Thứ hai là, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ trao giải đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, thiết thực gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tạo động lực mới, khí thế mới chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc trong năm 2025; động viên, cổ vũ để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp để cùng tạo khí thế chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X-năm 2025, ở lần phát động này, các tác phẩm báo chí cần tập trung vào những lĩnh vực gì, thưa ông?

Ông Phan Thăng An: Tôi nghĩ rằng đối với yêu cầu của Giải Búa liềm vàng qua 9 lần, ở lần thứ 10, Ban Tổ chức chỉ đạo giải sẽ vẫn tiếp tục đề nghị bám sát những nội dung liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Cụ thể đó là nội dung liên quan đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị đã được Đại hội XIII xác định là một trọng tâm lớn trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị theo hướng "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả;" nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là phát hiện những "điểm nghẽn," lực cản để khơi thông phát triển; vấn đề phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp…

Tôi cho rằng vai trò của báo chí trong thời gian qua rất quan trọng, đã phản ánh kịp thời và chính xác; phát hiện, tổng kết, phân tích những nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi đi vào cuộc sống; đồng thời phát hiện, tìm ra những bất cập, hạn chế và kịp thời kiến nghị để các cơ quan hữu quan hoàn thiện tốt hơn.

Những bài viết, tác phẩm hay đã lan tỏa sâu rộng, có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị, xã hội. Để báo chí làm tốt hơn nữa, tôi mong muốn báo chí Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh, thể hiện lương tâm, trách nhiệm, tiên phong, xung kích đi đầu trong trong việc vừa tham gia vừa động viên, tuyên truyền, tạo khí thế để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đồng thời tuyên truyền với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” lan tỏa tạo những hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội để động viên, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay hiệu quả ở khắp các địa bàn, lĩnh vực.

- Trân trọng cảm ơn ông Phan Thăng An!

