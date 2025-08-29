Bảo hiểm Mỹ tiếp tục chi trả chi phí tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 28/8, hiệp hội ngành bảo hiểm Mỹ cho biết phạm vi chi trả của các gói bảo hiểm y tế tại nước này đối với vaccine ngừa COVID-19 sẽ vẫn được duy trì trong mùa Thu năm nay.

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) khuyến cáo chỉ tiêm vaccine này cho người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền.

Hiện tại, theo quy định của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Affordable Care Act), các công ty bảo hiểm tại Mỹ đang chi trả hoàn toàn chi phí cho các mũi tiêm dự phòng và tiêm nhắc lại hằng năm.

Đại diện của Aetna, công ty bảo hiểm thuộc CVS Health, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục chi trả các mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho khách hàng sử dụng gói bảo hiểm của Aetna dù chính sách chung có thay đổi.

Phạm vi chi trả của các gói bảo hiểm liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 có thể thay đổi từ tháng 1/2026, thời điểm cập nhật quyền lợi hằng năm của các gói bảo hiểm sức khỏe.

Sự điều chỉnh này sẽ dựa trên khuyến nghị sắp tới của Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) - hội đồng cố vấn độc lập trực thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Người phát ngôn của Hiệp hội Kế hoạch bảo hiểm y tế Mỹ (AHIP) cho biết các công ty bảo hiểm và nhà tài trợ gói bảo hiểm sẽ đưa ra quyết định chi trả dựa trên cơ sở khoa học, bằng chứng y tế mới nhất và dữ liệu cập nhật.

Theo đó, mọi quyết định liên quan đến phạm vi chi trả bảo hiểm sẽ dựa trên dữ liệu thực tế trong tương quan với khuyến nghị từ ủy ban cố vấn của CDC.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Hai vừa qua, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr đã thực hiện hàng loạt thay đổi đáng chú ý liên quan đến việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Trong số đó có việc điều chỉnh đối tượng tiêm và thay thế toàn bộ 17 thành viên của ACIP bằng những người đồng thuận với quan điểm của ông về vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, CDC cũng ngừng khuyến nghị tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai và trẻ em khỏe mạnh.

Về cơ cấu nhân sự, bà Susan Monarez, Giám đốc CDC do ông Kennedy bổ nhiệm, đã bị miễn nhiệm vào ngày 27/8.

Bên cạnh đó, ông Marty Makary được bổ nhiệm làm người đứng đầu FDA. Dưới sự lãnh đạo của ông Makary, FDA đã thu hẹp phạm vi phê duyệt vaccine, chỉ còn áp dụng cho nhóm người từ 65 tuổi trở lên và nhóm từ 6 tháng tuổi đến 64 tuổi trong trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, các trường hợp không thuộc 2 nhóm nêu trên vẫn có thể tiêm vaccine nếu có tham vấn của bác sỹ./.

