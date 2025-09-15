Phát hiện sự liên quan giữa COVID-19 và hoại tử xương

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương sau COVID-19.

Phát hiện này cho thấy bệnh nhân hậu COVID-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.

Các nhà khoa học từ Đại học Sechenov, cùng với các đồng nghiệp từ các trung tâm nghiên cứu khác, đã phát hiện ra những thay đổi bệnh lý cụ thể trong hoại tử chỏm xương đùi (ONFH), phát triển sau COVID-19.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Pathophysiology, cho thấy căn bệnh nghiêm trọng này là do tích tụ các tế bào mast ở những vùng bị xơ hóa nặng và huyết khối mạch máu.

Các bác sỹ giải thích sự gián đoạn cung cấp máu dẫn đến hoại tử mô xương, đau đớn, mất khả năng vận động và phải thay khớp.

Trước đại dịch, các nguyên nhân chính được cho là do sử dụng steroid trong thời gian dài, nghiện rượu và chấn thương.

Tuy nhiên, kể từ năm 2020, số ca bệnh đã tăng mạnh ở những bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ và không hề dùng hormone liều cao. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò trực tiếp có thể có của virus trong sự phát triển của bệnh.

Vì vai trò của tế bào mast mang thụ thể này trong cơ chế hoại tử xương đã được chứng minh nên việc các nhà khoa học quan tâm đến sự phát triển của căn bệnh này sau COVID-19 là điều hợp lý.

Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích bệnh lý các mẫu mô xương được lấy trong quá trình nội soi khớp ở 88 bệnh nhân, với 41 người trong số này mắc ONFH sau COVID-19 và 47 người mắc các bệnh khác.

Ở nhóm bệnh nhân từng mắc COVID-19, lượng tế bào mast ở các vùng hoại tử, xơ hóa và xung quanh mạch máu cao hơn 9,1 lần so với nhóm còn lại. Với những bệnh nhân bị nhiễm trùng, thể tích mô xơ cao gấp 5,6 lần và huyết khối xảy ra với tần suất cao hơn 2,6 lần so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, nhóm bệnh nhân từng mắc COVID-19 còn có phản ứng u hạt tế bào khổng lồ rõ rệt, dấu hiệu của hiện tượng viêm, và trong ổ tổn thương có hình thành các khối u hạt chứa tế bào khổng lồ đa nhân, góp phần vào việc phá hủy xương.

Thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, virus SARS-CoV-2 dường như chỉ nguy hiểm vì có nguy cơ tử vong cao.

Tuy nhiên, ông Mikhail Bolkov - nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Lão khoa thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Lâm sàng Lão khoa Nga của Đại học Pirogov - cho biết, khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện virus có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và mô khác nhau, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm.

Hiện Nga đã có các loại thuốc có thể kiểm soát sự hình thành tế bào mast nhưng vẫn chưa biết liệu chúng có thể giúp điều trị hoại tử xương sau COVID-19 hay không./.

Đã tìm ra lý do COVID-19 gây tổn thương kéo dài trong cơ thể Phát hiện mới cho thấy một loại protein của virus SARS-CoV-2 - tác nhân gây bệnh COVID-19, có thể khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn, dẫn đến việc tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể.