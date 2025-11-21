Anh có thể đã ngăn được 23.000 ca tử vong vì COVID-19

Nếu áp đặt sớm lệnh phong tỏa để phòng chống COVID-19 ngay từ khi đại dịch bùng phát, nước Anh đã có thể ngăn chặn khoảng 23.000 ca tử vong. Đây là kết quả cuộc điều tra tại Vương quốc Liên hiệp Anh vừa được công bố ngày 20/11.

Theo báo cáo dài 800 trang, mô hình mô phỏng cho thấy nếu lệnh phong tỏa đầu tiên được áp dụng sớm hơn, nước Anh đã có thể ngăn chặn 23.000 ca tử vong chỉ riêng tại vùng England trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên.

Người đứng đầu cuộc điều tra, bà Heather Hallett, nêu rõ chỉ cần lệnh phong tỏa được ban hành sớm hơn 1 tuần so với ngày 23/3/2020, số ca tử vong tại vùng England có thể giảm 48% trong đợt dịch đầu tiên tính đến ngày 1/7 cùng năm.

Cũng theo bà Hallett, thời điểm tháng 2/2020 đã bị bỏ lỡ và nếu các biện pháp hạn chế được triển khai sớm hơn, lệnh phong tỏa sau đó sẽ diễn ra ngắn hơn và thậm chí là không cần thiết.

Báo cáo cho rằng chính phủ khi đó của Thủ tướng Boris Johnson đã chậm trễ trong những ngày đầu đại dịch và và áp đặt “quá ít, quá muộn” lệnh phong tỏa.

Đây là một thất bại trong việc đánh giá đúng mức độ rủi ro và thảm họa mà Anh phải đối mặt, cũng như cho thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh phản ứng trong các thảm họa xảy ra trong tương lai.

Anh là một trong những nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, với hơn 128.500 ca tử vong tính đến giữa tháng 7/2021.

Kể từ đầu đại dịch đến nay, tổng cộng hơn 226.000 người không qua khỏi vì COVID-19 ở Anh. Trong thời kỳ COVID-19, nước Anh đã thiếu sự chuẩn bị và không đảm bảo đủ thiết bị bảo hộ cho các nhân viên tuyến đầu.

Từ kết quả nghiên cứu và phân tích, báo cáo khuyến nghị chính phủ cần tiến hành các thay đổi như cải cách cơ chế ra quyết định trong tình huống khẩn cấp và tăng cường xem xét tác động từ những quyết định đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Đây là báo cáo thứ 2 điều tra về phản ứng của Chính phủ Anh trong đại dịch COVID-19. Báo cáo đầu tiên được công bố tháng 7/2024, trong đó kết luận các bộ trưởng và quan chức Anh đã hoàn toàn thiếu chuẩn bị trước nguy cơ xảy ra đại dịch toàn cầu.

Quá trình điều tra liên quan COVID-19 tại Anh được tiến hành từ năm 2023 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2026./.

Phát hiện sự liên quan giữa COVID-19 và hoại tử xương Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy bệnh nhân hậu COVID-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.