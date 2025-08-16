Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng tuần thứ 6 liên tiếp

Đời sống

KDCA ngày 16/8 cho biết số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại nước này từ ngày 3-9/8 đã lên tới 272 ca tại 221 cơ sở y tế trên toàn quốc, trong đó 60% là người cao tuổi.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/8/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 16/8, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại nước này từ ngày 3-9/8 đã lên tới 272 ca tại 221 cơ sở y tế trên toàn quốc, trong đó 60% là người cao tuổi.

Con số này tăng 23,6% so với mức 220 ca của tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp.

Đánh giá của KDCA cho biết trong mùa Hè năm nay, số lượng bệnh nhân COVID-19 tiếp tục tăng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với quy mô bùng phát vào mùa Hè năm ngoái. Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong cùng kỳ năm ngoái là 1.362 trường hợp.

Tính đến nay, trong số 3.526 bệnh nhân nhập viện có 2.114 bệnh nhân (chiếm 60%) ở độ tuổi từ 65 trở lên; 647 người (chiếm 18,3%) ở độ tuổi từ 50-64 và 340 người (9,6%) ở độ tuổi từ 19-49.

Tỷ lệ phát hiện virus gây bệnh COVID-19 cũng tiếp tục tăng, với tỷ lệ người nhiễm virus trong tổng số bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tăng từ 22,5% của tuần cuối tháng 7 lên 32% vào tuần đầu tháng 8. Trong số các loại virus đột biến, NB.1.8.1 chiếm tỷ lệ cao nhất là 87,1%.

KDCA cảnh báo số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong 2 tuần tới và kêu gọi người dân thận trọng, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao chẳng hạn như người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch./.

