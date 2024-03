Bắt một đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp ở Sơn La

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 30/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã cùng các đơn vị chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án CA 0424T bắt giữ một đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đối tượng bị bắt là Sồng A Tý, sinh năm 2002, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hơn 11.360 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng 1.272,37gam), 1 xe máy và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Sồng A Tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính bên kia biên giới về địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với giá 10 triệu đồng.

Khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa phận bản Trung Anh, xã Chiềng Cang thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

