Bên lề Kỳ họp thứ 9: Cần bịt "lỗ hổng" pháp lý để quản lý hiệu quả hàng hóa

Ngày 17/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Liên quan đến nội dung này, trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đồng với việc cấp thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung và thực phẩm chức năng giả, thuốc giả nói riêng để bảo vệ người tiêu dùng.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá, vụ việc để thực phẩm giả, thuốc giả tuồn vào một số bệnh viện được phát hiện gần đây là vụ việc đáng tiếc, không chỉ gây ra thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra các nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ người dân. Việc này cho thấy một khoảng trống pháp lý chưa được kiểm soát triệt để đối với nhiều nhóm hàng hoá đang lưu thông trên thị trường. Đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm chặt chẽ.

Do vậy, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ có một số quy định cụ thể, rõ ràng để kiểm soát tốt hơn sản phẩm, hàng hoá, ngăn chặn nguy cơ sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Cũng theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, bên cạnh việc bổ sung, sửa đổi để kiểm soát tốt hơn vấn đề này, chúng ta cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý trong lĩnh vực này nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết vấn đề hiệu quả. Để làm được điều đó, phải có các quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ để có cơ sở giám sát, đánh giá và xem xét trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Theo đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn Thái Bình), đã đến lúc chúng ta cần sửa tổng thể tất cả các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm lưu hành trên thị trường. Đối với mặt hàng là sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thậm chí là sản phẩm thông thường đã có các quy định của Luật An toàn thực phẩm, các quy định liên quan, nghị định, thông tư quy định cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, thực hiện, do chưa đủ tính nghiêm minh nên đã gây ra những sự việc đáng tiếc.

Nữ đại biểu tỉnh Thái Bình cho rằng, khi đã phát hiện ra các "lỗ hổng" về quản lý, cần phải kịp thời ngăn chặn ngay. Hiện tại, Quốc hội đang xây dựng một số dự thảo luật để quản lý vấn đề này và có thể được ban hành trong thời gian tới, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật… Chúng ta có thể lồng ghép các quy định chặt chẽ, tạo sự nghiêm minh ngay trong các dự luật này.

Chẳng hạn như, Luật Quảng cáo sẽ có thêm các điều khoản ngăn chặn tình trạng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội quảng cáo không đúng sự thật về sản phẩm.

Bên cạnh đó, cũng nên nghiên cứu bổ sung điều khoản ghi nhãn mác sản phẩm bảo đảm đúng sự thật, minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là các nhãn mác liên quan đến các sản phẩm sức khỏe cần phải có các quy chuẩn đã được công bố. Nếu phát hiện các nhãn hàng sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài của pháp luật.

Cũng theo đại biểu Trần Khánh Vân, cần nghiên cứu áp dụng hình thức không cho phép người nổi tiếng, người có ảnh hưởng quảng cáo các sản phẩm không có lợi cho sức khoẻ như rượu, bia, thuốc lá... Nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc này rất tốt. Nếu kiểm soát tốt vấn đề này, chúng ta không chỉ giúp người tiêu dùng tránh được các nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thiệt hại kinh tế, mà còn giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính có môi trường lành mạnh để cạnh tranh, phát triển đóng góp cho sự phát triển của đất nước./.

