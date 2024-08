Bến Tre: Công bố Quyết định lập Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long

Ra mắt Ban chỉ huy Đồn Cửa khẩu cảng Giao Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2784/QĐ-BQP ngày 29/6/2024 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Cửa Đại thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.

Tại Lễ công bố, Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ Đội Biên Phòng cho hay, để triển khai nhiệm vụ quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành quyết định về việc tạm giao nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh và quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng Giao Long cho lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã phát sinh nhiều khó khăn, bất cập như Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục cho tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài xuất, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng Giao Long nhưng không quản lý địa bàn cảng Giao Long.

Mặt khác, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Biên phòng tỉnh Bến Tre) chỉ làm nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát Biên phòng tại cảng Giao Long, không có chức năng cấp các loại giấy phép tại cảng (giấy phép đi bờ đối với thuyền viên, giấy phép xuống tàu nước ngoài...), gây khó khăn cho công tác của Bộ đội Biên phòng và cơ quan, doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Cửa Đại thành Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của lực lượng tại cửa khẩu cảng; đồng thời, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu cảng thuộc phạm vi được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

Đồn tham mưu Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại và các xã biên giới biển thực hiện quản lý nhà nước về biên phòng, biên giới quốc gia và thực thi nhiệm vụ Biên phòng theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, ven sông Tiền trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Bình Đại có hai khu công nghiệp lớn của tỉnh là Giao Long và Phú Thuận, với tổng diện tích quy hoạch 396ha, vốn đầu tư khoảng 11.324 tỷ đồng.

Cảng Giao Long tiếp nhận tàu có trọng tải toàn phần từ 2.200 tấn hoặc sà lan có sức chở đến 128 container. Do đó, việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Cửa Đại thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tàu thuyền và người nước ngoài khi đến địa bàn làm thủ tục nhanh chóng sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác Biên phòng, đảm bảo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục Biên phòng và cấp các loại giấy phép Biên phòng cho phương tiện, thuyền viên nước ngoài, cũng như phương tiện, thuyền viên Việt Nam khi có nhu cầu sang nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu cảng Giao Long phải nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức cảnh giác cách mạng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Biên phòng theo đúng quy định, vừa đấu tranh có hiệu quả các hoạt động của tội phạm lợi dụng khu vực cửa khẩu, vừa đảm bảo tốt công tác đối ngoại và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Ninh Thuận: Chính thức thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná Đồn Biên phòng Phước Diêm được tổ chức lại thành Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa trong suốt chặng đường hơn 49 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành.