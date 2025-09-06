Bỉ: Ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel bằng bom xăng

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Bỉ, lực lượng an ninh nước này đã kịp thời bắt giữ một đối tượng mang theo bom xăng đang tiếp cận Đại sứ quán Israel tại thủ đô Brussels vào tối 5/9.



Bộ ngoại giao Bỉ cho biết chưa có thông tin chi tiết về động cơ của nghi phạm, đồng thời xác nhận toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán Israel đều an toàn.

Đây không phải là vụ việc đơn lẻ nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao của Israel tại châu Âu.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ việc tương tự đã được ghi nhận. Điển hình như vụ phát hiện gói hàng đáng ngờ tại Đại sứ quán Israel ở Copenhagen (Đan Mạch) hồi tháng 7, hay vụ bắt giữ một đối tượng tại Berlin (Đức) vào tháng 2 với cáo buộc âm mưu tấn công "có động cơ chính trị" nhằm vào Đại sứ quán Israel./.

Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng nhằm vào nhân viên Đại sứ quán Israel Sở Cảnh sát thủ đô Washington tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tại các cộng đồng, đặc biệt là tổ chức tôn giáo, trường học và địa điểm như Trung tâm Cộng đồng Do Thái DC.