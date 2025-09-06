Thế giới

Châu Âu

Bỉ: Ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel bằng bom xăng

Theo Bộ Ngoại giao Bỉ, lực lượng an ninh nước này đã kịp thời bắt giữ một đối tượng mang theo bom xăng đang tiếp cận Đại sứ quán Israel tại thủ đô Brussels vào tối 5/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Bỉ, lực lượng an ninh nước này đã kịp thời bắt giữ một đối tượng mang theo bom xăng đang tiếp cận Đại sứ quán Israel tại thủ đô Brussels vào tối 5/9.

Bộ ngoại giao Bỉ cho biết chưa có thông tin chi tiết về động cơ của nghi phạm, đồng thời xác nhận toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán Israel đều an toàn.
Đây không phải là vụ việc đơn lẻ nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao của Israel tại châu Âu.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ việc tương tự đã được ghi nhận. Điển hình như vụ phát hiện gói hàng đáng ngờ tại Đại sứ quán Israel ở Copenhagen (Đan Mạch) hồi tháng 7, hay vụ bắt giữ một đối tượng tại Berlin (Đức) vào tháng 2 với cáo buộc âm mưu tấn công "có động cơ chính trị" nhằm vào Đại sứ quán Israel./.

(Vietnam+)
#Đại sứ quán Israel #âm mưu tấn công #tấn công sứ quán #tấn công bằng bom xăng #Bỉ Bỉ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok

TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.