Biểu tình phản đối xung đột ở Gaza: Hiệu trưởng đại học hàng đầu của Mỹ từ chức

Bà Minouche Shafik. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/8, Hiệu trưởng trường Đại học Columbia ở New York, Minouche Shafik, đã từ chức chỉ vài tuần trước khi năm học mới bắt đầu.

Với quyết định này, nhà kinh tế học người Mỹ gốc Anh này là vị hiệu trưởng thứ 4 của một trường đại học thuộc nhóm Ivy League gồm 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ, từ chức sau những chia rẽ sâu sắc và các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza diễn ra trên khắp các trường đại học trên cả nước.

Bà Minouche Shafik cho biết áp lực trong “giai đoạn hỗn loạn” vừa qua là nguyên nhân dẫn tới quyết định này, khi nhất cử nhất động của bà trở thành tâm điểm theo dõi của dư luận liên quan cách xử lý các cuộc biểu tình phản đối cuộc xung đột Israel-Hamas.

Giai đoạn hỗn loạn được bà Minouche Shafik đề cập là khi các cuộc biểu tình lan rộng, gây ra nhiều xáo trộn tại Đại học Columbia và các trường đại học khác.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Quốc hội Mỹ chất vấn các nhà lãnh đạo giáo dục đại học về các cáo buộc bài Do Thái và hoài nghi liệu các trường đã có đủ hành động để đảm bảo an toàn cho sinh viên Do Thái hay chưa.

Bà Shafik đã trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Đại học Columbia vào năm ngoái.

Trong lá thư thông báo quyết định từ chức, bà Shafik cho biết giai đoạn hỗn loạn đã tác động tới cả các thành viên gia đình và cộng đồng đại học Columbia. Bà tin rằng quyết định chuyển đi vào thời điểm này cũng là cách giúp Đại học Columbia vượt qua những thách thức phía trước tốt nhất. Đơn từ chức của bà Shafik có hiệu lực ngay lập tức.

Do học kỳ mùa Thu sẽ bắt đầu sau 3 tuần nữa, Hội đồng Quản trị của Columbia đã bổ nhiệm bà Katrina Armstrong, làm hiệu trưởng tạm quyền.

Đại học Columbia là tâm điểm của phong trào phản đối chiến tranh trong khuôn viên các trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Hồi tháng 4, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã dựng trại trong khuôn viên trường Đại học Columbia trong khi bản thân bà Shafik ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái.

Cuối tháng 4, Đại học Columbia đã phải nhờ cảnh sát New York can thiệp, cưỡng chế giải tán nhóm sinh viên biểu tình chiếm giữ một tòa nhà trong khuôn viên và đến tháng 5, trường cũng phải hủy lễ tốt nghiệp chính.

Các hiệu trưởng khác trong nhóm Ivy League là Elizabeth Magill hiệu trưởng của Đại học Pennsylvania và Claudine Gay - hiệu trưởng của Đại học Harvard, cũng đã từ chức sau phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, bà Martha Pollock đã rời Đại học Cornell hồi tháng 7 sau tranh cãi về hành động kỷ luật những người biểu tình ủng hộ Palestine./.



