Bình Định: Tiến hành xử lý vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn ở núi Hòn Chà

Ngày 11/5, Công an phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) có Công văn gửi lãnh đạo Phường Trần Quang Diệu đề nghị hỗ trợ phương tiện để vận chuyển tang vật và phương tiện đang giữ trong vụ phá nhóm khai thác đá trái phép quy mô lớn trên núi Hòn Chà (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn).

Trước đó, ngày 10/5, Công an phường Trần Quang Diệu phối hợp cùng lực lượng địa chính phường Trần Quang Diệu phát hiện nhóm 4 đối tượng gồm Phạm Hữu Xuân Mùi, sinh năm 1979 trú ở Thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước; Phạm Gia Lâm, sinh năm 1990 trú ở Bình An 1, Phước Thành, Tuy Phước; Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1981 trú ở An Hòa 1, Phước An, Tuy Phước và Phan Thanh Bình, sinh năm 1979 trú ở Vinh Thanh, Phước Lộc, Tuy Phước (Bình Định), đang khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà.

Công an phường đã tiến hành mời các đối tượng về làm việc; tang vật và phương tiện dùng để sử dụng vào khai thác đá trái phép khá lớn và nhiều nên số tang vật vẫn còn trên núi. Các lực lượng đang cắt cử người canh giữ.

Qua đối chiếu với tư liệu, chuyên án đang điều tra, Công an phường Trần Quang Diệu xác định đây là vụ khai thác khoáng sản quy mô lớn, phức tạp. Để trấn áp các đối tượng, Công an đã nổ súng và tổ chức vây bắt từ nhiều hướng.

Dù nhiều đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt được 4 người và thu giữ tại hiện trường một máy đào cùng nhiều dụng cụ, phương tiện khai thác khoáng sản.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

