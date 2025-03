Bình Dương: Tăng lực kéo “cỗ xe tam mã” để tăng trưởng kinh tế hai con số

Năm 2025, Bình Dương xác định "cỗ xe tam mã" gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng sẽ là lực kéo chủ đạo để tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cùng với sự lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt và các giải pháp cụ thể, thủ phủ công nghiệp năng động nhất cả nước đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của khu vực.

Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính quyền tỉnh kiên quyết cắt giảm các thủ tục rườm rà, loại bỏ những quy định không còn phù hợp, gây cản trở hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu đặt ra là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 50% so với quy định, qua đó cải thiện đáng kể môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Song song với đó, Bình Dương kiện toàn ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả. Định kỳ mỗi tuần, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy có hướng chỉ đạo kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công nút giao Tân Vạn của dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Để đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Bình Dương cần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động sôi động. Điều này đòi hỏi tháo gỡ nhanh các rào cản liên quan đến đất đai, xây dựng, thẩm định giá đất, giải phóng mặt bằng, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khuyến khích khu vực tư nhân và hộ kinh doanh cá thể mở rộng đầu tư, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Chính quyền Bình Dương cũng đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Các sở, ngành được yêu cầu chủ động làm việc với hiệp hội, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tín dụng, thuế, hải quan và thủ tục pháp lý, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, trong 2 tháng đầu năm 2025, kinh tế Bình Dương tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 20,6% so với cùng kỳ, lũy kế hai tháng tăng 6,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 31.995 tỷ đồng trong tháng 2, tăng 21,4%, lũy kế hai tháng đạt 63.890 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng mạnh mẽ khi kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 62,3% và lũy kế hai tháng đạt gần 6 tỷ USD, tăng 19,7%; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 65,4%, lũy kế hai tháng đạt 3,9 tỷ USD, tăng 15,8%.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.433 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 42,5 tỷ USD và 74.949 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn 820.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách 2 tháng ước đạt 18.127 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 22% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh và 25% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Không chỉ phát triển kinh tế, Bình Dương còn chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành việc giao quân năm 2025 và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định để tiếp tục phát triển bền vững.

Lực kéo "Cỗ xe tam mã”

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025, tỉnh cần phát huy tối đa vai trò của "cỗ xe tam mã" - đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Đây chính là những trụ cột tạo động lực cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Về đầu tư, Bình Dương xác định thu hút mạnh mẽ vốn FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị thông minh và các ngành có giá trị gia tăng cao.

May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh đầu tư công, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, logistics, tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, Bình Dương tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường sang EU, Mỹ, Nhật Bản và các khu vực tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

Các ngành công nghiệp chủ lực như đồ gỗ, dệt may, điện tử, cơ khí chính xác tiếp tục được hỗ trợ để nâng cao giá trị xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Động lực tăng trưởng hai con số thì lĩnh vực tiêu dùng nội địa gia tăng sẽ kích cầu tăng trưởng; qua đó tỉnh chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử, các chuỗi phân phối hiện đại để kích thích sức mua, từ đó thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể cũng được triển khai nhằm tạo động lực gia tăng tổng cầu trong nền kinh tế.

Cùng với chiến lược phát triển theo mô hình "cỗ xe tam mã," Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh vai trò đột phá của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Bình Dương đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, xem đây là động lực để thay đổi mô hình tăng trưởng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa trong sản xuất và dịch vụ công sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cải cách hành chính, hiện đại hóa nền tảng quản lý nhà nước cũng là yếu tố quan trọng để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thu hút đầu tư. Đồng thời, Bình Dương tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Bên cạnh các giải pháp về kinh tế, tỉnh cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến chuyên viên, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh công việc.

Đặc biệt, các đề xuất từ cấp dưới phải được cấp trên xem xét nghiêm túc, giải quyết nhanh chóng và có trách nhiệm, tránh tình trạng bút phê chung chung gây khó khăn trong triển khai thực tế.

Mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025 là thách thức nhưng hoàn toàn khả thi, nếu Bình Dương triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp.

Cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố quyết định giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước./.

