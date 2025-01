Bình Thuận: Phố ẩm thực Phan Thiết bắt đầu mở cửa đón khách

Tối 17/1, Phố ẩm thực Phan Thiết ở tỉnh Bình Thuận, đã chính thức mở cửa đi vào phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Đây là phố ẩm thực đêm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức.

Phố ẩm thực Phan Thiết với không gian là đường Tuyên Quang thuộc phường Bình Hưng, dài khoảng 300m, bắt đầu từ giáp với đường Nguyễn Tất Thành đến đường Thủ Khoa Huân.

Tuyến phố ẩm thực này thu hút gần 100 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng bày bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP của Bình Thuận, gian hàng các món ăn đặc trưng của địa phương theo mô hình chợ quê (hàng gánh-hàng rong, gian hàng ẩm thực).

Bên cạnh đó, khu vực này còn có các gian hàng bán đặc sản, quà lưu niệm của thành phố biển Phan Thiết. Ngoài ăn uống, mua sắm, khu vực này cũng có chương trình ca nhạc, biểu diễn văn nghệ hàng đêm để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thực khách.

Phố ẩm thực Phan Thiết chỉ dành cho khách đi bộ và sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan, thưởng thức ẩm thực vào các tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, cho biết Phố ẩm thực Phan Thiết là mô hình thí điểm nhằm nâng cao sản phẩm du lịch phục vụ cho du khách vào dịp cuối tuần.

Đây là chủ trương lớn không chỉ của thành phố Phan Thiết mà của cả tỉnh và được người dân rất quan tâm. Việc thí điểm này là định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn của thành phố. Đây cũng là cơ hội để người dân Phan Thiết hòa vào nhịp sống chung đô thị, thêm sản phẩm du lịch sôi động níu chân du khách trong nước và quốc tế.

Ngay trong đêm đầu tiên, phố ẩm thực Phan Thiết đã đón một lượng khách tản bộ, vui chơi và ăn uống. Tuy lượng người đông nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ban tổ chức bố trí các khu vực gửi xe thuận tiện để khách tham quan và trải nghiệm.

Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tiểu thương tham gia kinh doanh tại phố ẩm thực thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự… nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách./.

