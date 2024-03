Bộ GTVT lên lộ trình triển khai giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc

Bộ Giao thông Vận tải lên lộ trình triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Phía Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh ITS giúp tăng khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Đơn cử, một số tuyến đường đã được hoàn thiện hệ thống ITS trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và được đưa vào hoạt động đồng bộ ngay khi các tuyến đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông.

Từ kết quả này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ đầu tư, tư vấn rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đáp ứng yêu cầu khai thác đường bộ cao tốc.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hệ thống trang thiết bị phải đảm bảo hiện đại, áp dụng các công nghệ tiên tiến; kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa các trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến với trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh quốc gia; lộ trình triển khai thực hiện mô hình đề xuất phù hợp với điều kiện Việt Nam, tương thích kết nối với chuẩn hệ thống ITS trên thế giới, đảm bảo hiệu quả khai thác đường cao tốc, nâng cao năng lực quản lý điều hành của ngành Giao thông Vận tải.

Sớm đấu thầu chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ và giao thông thông minh Bộ trưởng Giao thông Vận tải giao các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xây dựng quy hoạch hệ thống ITS quốc gia và kiến trúc ITS quốc gia đến năm 2030; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho đầu tư, khai thác hệ thống ITS và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sử dụng trong đầu tư và vận hành hệ thống ITS; chuẩn bị và thực hiện đầu tư đối với hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thiện, thống nhất mô hình các giai đoạn phát triển của hệ thống thu phí không dừng (ETC); triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc (thu không dừng, không có barie đầu vào) đảm bảo phù hợp điều kiện và đồng bộ trên toàn hệ thống đường cao tốc.

Trung tâm quản lý, điều hành giao thông thông minh các tuyến hầm của Tập đoàn Đèo Cả. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai xây dựng trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; kết nối các trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến về trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; vận hành trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc.

Giai đoạn sau 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ thống ITS các tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh; kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; vận hành Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

Khi đầu tư hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cần tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành và Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận./.

Trước đó, tại cuộc họp triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh của bộ vào ngày 21/2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban quản lý dự án (với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án) khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ khi cao tốc khánh thành và đi vào khai thác. “Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm; công nghệ, thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu tiếp tục để chậm trễ và chất lượng dự án không đảm bảo,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.