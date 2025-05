Bổ sung diện tích rào chắn phục vụ khoan hầm dự án Nhổn-Ga Hà Nội

Để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp (khu vực ngã tư nút giao Kim Mã-Núi Trúc) trong quá trình thi công khoan hầm bằng máy TBM Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bổ sung diện tích rào chắn thi công và phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công hạng mục thi công gia cố nền đất tại khu vực giếng đứng trên đường Kim Mã.

Giấy phép thi công có thời hạn từ ngày 22/5 đến 31/8/2025.

Cụ thể, diện tích rào chắn giai đoạn 1, giữ nguyên hiện trạng rào chắn tại khu vực thi công giếng đứng và điều chỉnh mở rộng diện tích rào chắn khu vực Giếng thoát hiểm về phía trung tâm nút giao.

Diện tích rào chắn mở rộng (chiều dài x chiều rộng) là 51mx4m; diện tích rào chắn đoạn kéo dài (chiều dài x chiều rộng) là 16,8mx23,6m.

Bề rộng mặt đường Kim Mã còn lại hướng từ Cầu Giấy vào trung tâm thành phố B=10,5m (3 làn xe) như hiện tại. Hướng từ trung tâm Thành phố đi Cầu Giấy (đường Kim Mã dưới) B=7.0m (2 làn xe).

Giai đoạn 2, giữ nguyên hiện trạng rào chắn tại khu vực thi công giếng đứng và điều chỉnh mở rộng diện tích rào chắn khu vực Giếng thoát hiểm về phía trung tâm nút giao, diện tích rào chắn mở rộng (chiều dài x chiều rộng) là 51m x 6,5m; diện tích rào chắn đoạn kéo dài (chiều dài x chiều rộng) là 16,8m x 27,1m.

Một phần hè phố Kim Mã dưới hướng Sơn Tây-Đào Tấn được xén tối thiểu 2m để mở rộng đảm bảo bề rộng lòng đường không thay đổi và xén một phần hè bên trái ngõ 294 phố Kim Mã bề rộng tối thiểu 4m để tạo một làn đường rẽ phải liên tục cho các phương tiện từ ngõ 294 phố Kim Mã ra đường Kim Mã dưới.

Bề rộng mặt đường Kim Mã còn lại hướng từ Cầu Giấy vào trung tâm thành phố B=10,5m (3 làn xe) như hiện tại. Hướng từ trung tâm thành phố đi Cầu Giấy (đường Kim Mã dưới) B=7.0m (2 làn xe).

Hình thức rào chắn bằng hàng rào tôn cố định chiều cao hàng rào 1,8m. Hệ thống hàng rào công trường phải chắc chắn, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và phải có tính mỹ quan phù hợp.

Tại các vị trí góc cua, phải bố trí hệ thống hàng rào có lưới B40 để đảm bảo tầm nhìn quan sát, tránh xung đột giao thông và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Về phương án tổ chức giao thông, bổ sung biển cấm dừng đỗ trên đường Núi Trúc sát Đại sứ quán Thụy Điển theo hướng từ Núi Trúc ra nút giao và bổ sung biển cấm dừng đỗ trên đường Kim Mã đoạn từ ngõ 290 Kim Mã tới nút giao.

Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công và người hướng dẫn phân luồng từ xa để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thi công.

Ngoài ra, chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với các đơn vị chủ quản công trình ngầm, nổi trong khu vực thi công để đảm bảo an toàn các công trình ngầm nổi.

Chủ đầu tư phối hợp với Công an phường Kim Mã, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công; phối hợp với Công an thành phố thống nhất phương án điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông và hệ thống camera giám sát giao thông sau khi di dời; phối hợp cùng Sở Xây dựng thống nhất phương án di chuyển 1 cột đèn chiếu sáng trong phạm vi xén hè.

Đối với hạng mục đường tạm phục vụ công tác thi công sau khi hoàn thành, chủ đầu tư phối hợp với liên ngành Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thống nhất nội dung hoàn trả theo quy định.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Giáp Nhất phục vụ thi công công trình sửa chữa thoát nước đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch).

Về phương án tổ chức giao thông tại ngã ba Giáp Nhất-Nguyễn Trãi, chỉ cho phép các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Trãi đi Giáp Nhất qua vị trí rào chắn; cấm toàn bộ các phương tiện từ đường Giáp Nhất đi Nguyễn Trãi qua vị trí rào chắn. Ngoài ra, đường Giáp Nhất (đoạn từ ngã Giáp Nhất-Nguyễn Trãi đến ngã ba Giáp Nhất-cầu Royal City), đối với phương tiện ôtô điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện ôtô lưu thông 1 chiều hướng Nguyễn Trãi đi Giáp Nhất.

Các phương tiện ôtô lưu thông trên đường Giáp Nhất muốn đi Nguyễn Trãi di chuyển theo hướng: Giáp Nhất-cầu Royal City-đường Láng, đường Cầu Mới-ra Nguyễn Trãi.

Đối với phương tiện xe máy điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy lưu thông một chiều trên đường Giáp Nhất hướng Nguyễn Trãi đi Giáp Nhất đoạn từ ngã ba Giáp Nhất-Nguyễn Trãi đến số nhà 43, 45 Giáp Nhất.

Các phương tiện xe máy lưu thông trên đường Giáp Nhất muốn đi Nguyễn Trãi di chuyển theo các hướng: Giáp Nhất-cầu Royal City-đường Láng, đường Cầu Mới-ra Nguyễn Trãi; Giáp Nhất-số 43,45 Giáp Nhất-rẽ phải ngách 50/72 Nguyễn Trãi-Nguyễn Trãi.

Thời gian thực hiện trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/5-25/8/2025./.

