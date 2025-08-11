Bộ Xây dựng đồng ý kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu Sân bay Vinh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu tại Cảng Hàng không Vinh.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và ACV, Bộ Xây dựng thống nhất phương án ACV thực hiện đầu tư kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu trong vai trò là doanh nghiệp Cảng Hàng không Vinh theo quy định; Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí và hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ACV báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định. Trong quá trình thực hiện, ACV lưu ý nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hạn chế tối đa việc đóng cảng hàng không; đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết và báo cáo Bộ Xây dựng, tỉnh Nghệ An để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính trong vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV quan tâm chỉ đạo, đôn đốc ACV sớm thực hiện đầu tư kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu tại Cảng Hàng không Vinh.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với ACV nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không sau khi đầu tư cũng như phương án thu giá dịch vụ cất, hạ cánh máy bay giữa các chủ thể sở hữu tài sản kết cấu hạ tầng khu bay của Cảng Hàng không Vinh.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để thống nhất phương án triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không Vinh./.

ACV ‘rót vốn' gần 1.000 tỷ đồng để đầu tư 3 dự án cải tạo Sân bay Vinh Dự án cải tạo Cảng hàng không Quốc tế Vinh sẽ nâng cao được năng lực khai thác hành khách, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An.