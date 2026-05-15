Các cặp đôi Ấn Độ “đổ xô” mua vàng Dubai trước mùa cưới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, việc Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% đang khiến ngày càng có nhiều gia đình người Ấn Độ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) chọn mua vàng ở Dubai trước khi về nước chuẩn bị cho mùa cưới sắp tới.

Chênh lệch giá vàng giữa UAE và Ấn Độ đang nới rộng đáng kể sau quyết định tăng thuế của Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ở mức cao kỷ lục.

Điều này khiến Dubai trở thành điểm mua sắm hấp dẫn hơn đối với các gia đình người Ấn, nhất là những người chuẩn bị tổ chức đám cưới hoặc muốn mua vàng để làm quà tặng.

Theo quy định hải quan Ấn Độ, phụ nữ từ nước ngoài trở về có thể mang tối đa 40 gram trang sức vàng miễn thuế, trong khi nam giới được mang 20 gram. Vì vậy, một gia đình nhiều thành viên có thể hợp pháp mang theo 100-140 gram vàng mà không phải đóng thuế nhập khẩu.

Với giá vàng 22K tại Dubai hiện khoảng 524,75 dirham/gram, lượng vàng 140 gram có giá hơn 73.000 dirham (gần 20.000 USD). Do đó, việc mua vàng tại Dubai thay vì ở Ấn Độ có thể giúp các gia đình tiết kiệm hàng nghìn dirham đối với các đơn hàng lớn phục vụ cưới hỏi.

Ngoài mức giá cạnh tranh hơn, Dubai còn thu hút khách mua vàng nhờ phí chế tác thấp, quy định nghiêm ngặt về độ tinh khiết và chính sách hoàn thuế VAT cho du khách.

Các nhà kinh doanh dự báo nhu cầu mua vàng của cộng đồng người Ấn tại UAE sẽ tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, giai đoạn cao điểm du lịch hè và mùa cưới của người Ấn./.

