Cần Thơ: Cán bộ, người lao động Trung tâm Y tế 2 năm chưa được nhận phụ cấp nghề

Gần 20 viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đã làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo và các ngành chức năng thành phố đề nghị xem xét, giải quyết việc chậm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Theo đơn kiến nghị tập thể, trong suốt 2 năm qua, đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm nhiều lần gửi đơn phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và cũng chưa có phản hồi thỏa đáng từ các cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, các viên chức, người lao động tại Trung tâm đã ký đơn tập thể gửi lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng, tiếp tục kiến nghị sớm chi trả phụ cấp đúng quy định.

Một viên chức nêu rõ, việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 đã được nhiều đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) thực hiện đầy đủ, song riêng Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Vụ việc kéo dài khiến số tiền nợ phụ cấp tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề lên tới hơn 5,4 tỷ đồng, số tiền nợ phụ cấp tại các trạm y tế xã trực thuộc (của huyện Trần Đề cũ) là trên 1,3 tỷ đồng (tổng nợ trên 6,7 tỷ đồng).

Nhiều y, bác sỹ cho biết, trong nhiều lần phản ánh trực tiếp với Ban giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở hay Ban Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng (cũ) đều chỉ được ghi nhận mà không có giải pháp xử lý cụ thể. Do đó, bộ phận kế toán Trung tâm chưa thực hiện chi trả chế độ.

Các viên chức có quyền lợi liên quan cho rằng, việc chậm chi trả phụ cấp ưu đãi nghề đã gây thiệt thòi về vật chất, ảnh hưởng tinh thần, tạo tâm lý bức xúc và mất công bằng so với các đơn vị đã được chi trả.

Tập thể y, bác sỹ Trung tâm Y tế Trần Đề cũng kiến nghị cần xác định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào trong việc chậm chi trả; đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành khẩn trương chỉ đạo giải quyết, đảm bảo chế độ cho viên chức, người lao động theo đúng quy định từ 2 năm trước.

Một lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết đã nhận được đơn kiến nghị tập thể của viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề.

Trong vài ngày tới, Ban Giám đốc sẽ sắp xếp, mời các viên chức, người lao động Trung tâm Y tế Trần Đề làm việc cụ thể, nắm tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như trả lời, giải trình của các bên liên quan để có hướng giải quyết dứt điểm./.

