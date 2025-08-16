Multimedia

Chế độ phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương ngân sách bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính vẫn được bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng phụ cấp nếu tiếp tục làm việc trong hệ thống chính trị.

vna-potal-quy-dinh-che-do-phu-cap-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-sau-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2.jpg

Theo Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 09/8/2025 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp theo định hướng tại điểm 3.1 khoản 3 Công văn số 03/CV-BCĐ và điểm 4.2 khoản 4 mục B Công văn số 11/CV-BCĐ được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương như trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại./.

