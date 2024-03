Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân tại đảo Lý Sơn

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại huyện đảo Lý Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 30/3, tại Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn nhộn nhịp hơn thường ngày bởi sự hiện diện hàng trăm bà con của huyện đảo và trẻ em tới tham dự Chương trình “Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.”

Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Thanh niên Ngành Y tế và các đơn vị tổ chức với sự tham dự của gần 100 thầy thuốc, cán bộ y từ mọi miền tổ quốc hội tụ để khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Phó giáo sư Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế), Phó Trưởng ban chỉ đạo thanh niên Ngành Y tế cho hay với mong muốn chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, trong khuôn khổ Chương trình, các bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho 500 người dân và 200 em nhỏ của huyện đảo Lý Sơn. Các nhân viên y tế đã hướng dẫn rửa tay 6 bước cho các em học sinh trường tiểu học.

Các nội dung gồm khám tổng quát (Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Nhi), khám thần kinh, khám cơ xương khớp, khám ung bướu, khám răng hàm mặt, khám tai mũi họng, khám mắt cho trẻ em...

Các y bác sĩ cũng chỉ định cận lâm sàng đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, mỡ máu, acid uric, điện tim, siêu âm bụng tổng quát, tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng...

Ban tổ chức tặng Tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách; Tặng 50 tủ thuốc cho ngư dân đi biển; Tặng 200 phần quà và khám bệnh cho trẻ em

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Đức Hòa - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi cho hay tỉnh Quảng Ngãi luôn dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân cũng như quan tâm đến các gia đình chính sách, khó khăn, tuy nhiên vẫn cần thêm sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

"Chúng tôi đánh giá cao và bày tỏ lời cảm ơn đến Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Thanh niên ngành Y tế và các đơn vị đồng hành, cùng toàn thể các thầy thuốc đã có mặt tại Bình Hòa tổ chức các hoạt động ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn, " ông Hòa nhấn mạnh.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có 02 đảo: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), gồm 03 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (Đảo Bé).

Diện tích tự nhiên gần 10km2. Dân số có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu Kinh Tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển.

