Chính trị

Chủ tịch nước CH Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 1/9/2025, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ttxvn-0109-chu-tich-nuoc-cuba-vieng-chu-tich-ho-chi-minh.jpg
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
ttxvn-0109-chu-tich-nuoc-cuba-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-2.jpg
Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
ttxvn-0109-chu-tich-nuoc-cuba-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-3.jpg
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez #Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba #Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba #viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
