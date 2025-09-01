Chủ tịch nước CH Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 19/8/2025, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 1/9/2025, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, báo cáo trong tháng Chín.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, sáng 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân; không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên của tháng Chín đã để lại dấu ấn thiêng liêng, tự hào trong lòng hàng nghìn người dân có mặt trực tiếp tham dự.
Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, "lấy sức ta giải phóng cho ta," đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca vĩ đại về sự hy sinh, tận hiến cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Sau thời kỳ đấu tranh giành độc lập, Việt Nam đang bước đến thềm của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hãng thông tấn Algeria đánh giá cao hợp tác đa dạng với TTXVN, góp phần thúc đẩy thông tin chính thống, đối ngoại và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Algeria.
Những thước phim tài liệu được trình chiếu đã khắc họa hành trình 80 năm dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, cùng khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam.
Chiều 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.
Việt Nam-Trung Quốc nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón trọng thể đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Tối 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.
Tại đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này mang ba ý nghĩa quan trọng.
Chiều 31/8/2025, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tri ân tại Tượng Chiến sỹ quốc tế Cuba.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa đặc biệt, là nguồn động viên, cổ vũ quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong ngày hội trọng đại của đất nước.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị SCO 2025, chiều 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal; đồng thời đề nghị Nepal quan tâm, ủng hộ các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.
Chiều 31/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Triệu Lạc Tế chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Triển lãm “Hồ Chí Minh - Biểu tượng thời đại: Cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" gồm hơn 200 tư liệu, tài liệu hình ảnh in trên 80 tấm pano khổ lớn, được chia làm 5 nội dung chính.
Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet cho biết mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được hun đúc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực.
Chiều 31/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chiều 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chuyên gia Indonesia bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới.
Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...
80 năm Quốc khánh 2/9 là khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí độc lập, tự do và khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.