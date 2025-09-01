Chủ tịch nước CH Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.