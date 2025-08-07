Chủ tịch nước Lương Cường đặt vòng hoa tại tượng Bác Hồ ở Luanda

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola, sáng 7/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh ở thủ đô Luanda.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước tượng Bác Hồ, tưởng nhớ công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đây là một bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an tặng cho Đại sứ quán Việt Nam ở Angola. Công trình được khánh thành vào tháng 7/2023 và là nơi những người con đất Việt ở Angola và các đoàn trong nước mỗi khi đặt chân tới nước bạn đến tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm trên Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Luanda. Tháp tùng Chủ tịch nước tại lễ đặt vòng hoa về phía Angola có Bộ trưởng Ngoại giao Téte António.

Tổng thống đầu tiên của nước Angola độc lập, Antonio Agostinho Neto luôn dành sự khâm phục và kính trọng cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ tình cảm đặc biệt này mà Tổng thống Neto đã quyết định đặt tên đại lộ quan trọng ngay giữa trung tâm thủ đô Luanda mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những con đường to đẹp nhất thủ đô Angola với chiều dài khoảng 3,4 km nối liền với đường Cách mạng tháng 10 hướng ra sân bay Luanda. Nhiều cơ quan quan trọng của Angola như Đảng MPLA, một số bộ, ngành, đài truyền hình quốc gia… có trụ sở nằm trên con đường mang tên Bác. Điểm cuối cùng của đại lộ là nơi có thể ngắm toàn cảnh vịnh Luanda - một trong những vùng biển đẹp nhất ở châu Phi. Đại lộ này đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị anh em, nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Angola và Việt Nam mà các thế hệ tương lai của hai nước cần chăm lo gìn giữ.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh ở thủ đô Luanda. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Angola João Ernesto dos Santos, Tỉnh trưởng Luanda Luis Manuel da Fonseca, cùng một số quan chức Bộ Quốc phòng và thành phố Luanda.

Chủ tịch nước Lương Cường đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sỹ vô danh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Được khánh thành vào tháng 9/2017, công trình này được tạo thành từ 16 mảnh ghép, tượng trưng cho sự đoàn kết của những người lính vì một mục tiêu chung. Mỗi khối kim loại trong số 16 khối tạo nên công trình đồ sộ này nặng 8,8 tấn.

Tượng đài chính cao 23 mét có một đường dốc ở khu vực nghi lễ (dài 50 mét), và được trang trí bằng một hình tượng tia sét với ngọn lửa vĩnh cửu vươn lên qua một ngôi sao vàng, tượng trưng cho phần thưởng cao quý nhất dành cho những người lính đã hy sinh.

Trên một bức tường của Đài tưởng niệm có khắc họa Quốc ca Angola, trong khi trên một bức tường khác có dòng chữ “Tặng những người đã hy sinh trong chiến đấu, trong khi làm nhiệm vụ vì giấc mơ vĩ đại nhất là có một quê hương, được là một phần của một dân tộc tự do và độc lập"./.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola Vào lúc 16h15 ngày 6/8 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda, Angola.