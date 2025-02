Chủ tịch nước Lương Cường thăm và làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nhân dịp đầu Xuân Năm mới và dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới chúc Tết và làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Lạng Sơn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết trong năm 2024 tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kinh tế tiếp tục phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều dự án hạ tầng quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy liên kết vùng được triển khai.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội đều có bước phát triển tích cực, làm tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại được mở rộng, đạt kết quả tốt, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thay đổi, sự phát triển về kinh tế-xã hội và trên các lĩnh vực khác; nhận thấy rõ niềm hân hoan, vui mừng, niềm tin của nhân dân Lạng Sơn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và trực tiếp là niềm tin với Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá tình hình đất nước trong năm vừa qua, Chủ tịch nước khẳng định mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả phát triển khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, trong kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2024.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Lạng Sơn có những tiềm năng rất lớn, đặc biệt là vị trí rất thuận lợi, nằm ngay liền kề một thị trường khổng lồ là Trung Quốc, cơ sở hạ tầng đã, đang và sẽ được đầu tư, là cơ hội rất tốt thúc đẩy thương mại và đầu tư, không chỉ cho địa phương mà cho cả quốc gia, với thế mạnh từ kinh tế cửa khẩu. Cùng với đó, tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch; tiềm năng đáng kể về nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp mang đậm chất địa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước chỉ rõ năm 2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm cuối hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; là năm cùng với các địa phương trong cả nước phải tăng tốc và bứt phá để về đích, đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm và cả giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm chuẩn bị những tiền đề và nền tảng quan trọng để đưa đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Lạng Sơn cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nhất là xác định những giải pháp cụ thể, khả thi để tháo gỡ những ách tắc và điểm nghẽn phát triển, huy động tối đa nguồn lực phát triển.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lưu ý Lạng Sơn cần tập trung đánh giá đầy đủ, sâu sắc về tình hình, thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh để xác định phương hướng phát triển, Chủ tịch nước cho rằng phải đặc biệt chú ý phát triển kinh tế dựa vào tiềm năng, lợi thế của mình như kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững, nông nghiệp thông minh gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu. Đặc biệt là khuyến khích các mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, phát huy tính bản địa, độc đáo, cải thiện chất lượng, nâng tầm thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp.

Mặt khác, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền; xây dựng các tổ chức chính trị tinh gọn, mạnh; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác các địa phương của Trung Quốc, cùng với phía bạn tạo ra tuyến hành lang kinh tế phát triển mạnh dọc tuyến biên giới, một không gian kinh tế cởi mở, hợp tác, tin cậy và hiệu quả, hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết thống nhất và phát huy những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu quan trọng năm 2025, làm tiền đề đưa Lạng Sơn phát triển mạnh mẽ hơn vào những năm tiếp theo./.

