Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Sáng 24/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio.

ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-ngoai-giao-hoa-ky-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-ngoai-giao-hoa-ky-3.jpg
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-ngoai-giao-hoa-ky-4.jpg
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-ngoai-giao-hoa-ky-1.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch nước Lương Cường #Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ #Marco Rubio Mỹ
