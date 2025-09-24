Hoạt động của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước, nghị sỹ Hoa Kỳ nhân chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng 24/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio.
Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến “Những ngôi sao Quyết thắng" tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân 2020-2025.
Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hy Lạp tiếp tục củng cố hợp tác trong kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch, hướng tới tương lai.
Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên họp thứ tư; trực tuyến toàn quốc.
Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm hành động là phải “tăng tốc, bứt phá; chủ động hiệu quả; kịp thời đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ.”
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 21-23/9/2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9.
Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số.”
Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) tại Malaysia nhấn mạnh đoàn kết, hợp tác an ninh khu vực; Việt Nam ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia và kết nạp Timor Leste.
Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Chiều 24/9/2025, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc.
Nghị định số 251/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 22, 23 của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.
Cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Ukraine của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ.
Quảng Ninh đạt tăng trưởng 10,4%/năm, nền kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 395.000 tỷ đồng, thúc đẩy đổi mới và bền vững.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng 2025-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%/năm, đạt 8.500 USD/người, phát triển kinh tế số, và nâng cao chất lượng đảng viên.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I thông qua Nghị quyết với mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TW lần thứ I đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TW.
Giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân đặt mục tiêu thi đua đột phá, hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự-quốc phòng.
Trong khuôn khổ các hoạt động tại Mỹ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội đàm lãnh đạo UAE và tiếp các tập đoàn Amazon, Lockheed Martin, AES, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ với các đối tác.
Với 67/67 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý (đạt 100%), ông Đỗ Tâm Hiển và ông Nguyễn Công Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ như: cấp bách hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ở tất cả ngành, cấp; hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có sự tham dự của 366 đại biểu, đại diện cho 59 đảng bộ trực thuộc của tỉnh.
Chiều 24/9/2025, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11, giai đoạn 2020-2025.
Đề cao văn hóa hòa bình thông qua xây dựng lòng tin, đoàn kết quốc tế, đối thoại, tôn trọng khác biệt, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.