Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Nghị định số 251/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 22, 23 của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.