Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 24/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã buổi tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của Ngoại trưởng đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đồng thời mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo - khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực; cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước không chỉ cần được duy trì mà còn cần được phát triển, đi vào thực chất hơn nữa./.