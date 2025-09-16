Chủ tịch Quốc hội bắt đầu dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 16/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) bắt đầu tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.

Đón Đoàn tại sân bay có: Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed; đại diện Ban Tổ chức AIPA Malaysia; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-46 tiếp tục khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp vào việc phát huy vai trò của AIPA trong duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và AIPA-46.

Cùng với việc tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững, đây cũng là dịp để Việt Nam lồng ghép, thúc đẩy những ưu tiên, sáng kiến, nhất là về an ninh mạng, năng lượng mới, kinh tế số..., gắn kết giữa mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam với ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự Lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Malaysia sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 11/2024).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.

Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương; chia sẻ nhiều quan điểm, lợi ích chiến lược trên hầu hết các vấn đề quốc tế; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn đa phương.

Về kinh tế, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 14,2 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2023.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia tiếp tục duy trì hợp tác tốt đẹp cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế liên nghị viện khu vực, quốc tế như tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), AIPA...

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Malaysia; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia...

Chuyến thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... đi vào thực chất, hiệu quả hơn./.

