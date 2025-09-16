Multimedia

Thông tin về Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46

Với chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN bao trùm, bền vững,” AIPA-46 diễn ra tại Kuala Lumpur (từ 16-22/9) khẳng định cam kết nghị viện các nước trong thúc đẩy phát triển chung khu vực.

vna-potal-thong-tin-ve-dai-hoi-dong-lien-nghi-vien-cac-nuoc-asean-lan-thu-46-aipa-46.jpg

Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) diễn ra từ ngày 16-22/9/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tương ứng với chủ đề của ASEAN 2025 là “Bao trùm và bền vững,” chủ đề của AIPA-46 là “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững,” với các mục tiêu:

Nêu bật vai trò then chốt của nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt về khuôn khổ pháp luật và cơ chế giám sát, hỗ trợ tăng trưởng bao trùm, bền vững;

Tăng cường năng lực của nghị viện trong tận dụng cơ hội và ứng phó thách thức;

Thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các nghị viện với các tổ chức chính trị-xã hội, khu vực tư nhân, học giả… để thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045;

Xây dựng khuyến nghị về cải tiến chính sách và sáng kiến về lập pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững bền vững./.

